Simona Halep COBOARA in clasamentul mondial | Cum arata top 10 WTA cu o saptamana inaintea Openului Australian

Simona Halep a coborat din nou pe locul 4 in clasamentul WTA.

Simona Halep a revenit pe locul al patrulea in clasamentul WTA, dupa ce Naomi Osaka a reusit sa isi egaleze performanta bifata anul trecut la Brisbane, anume calificarea in semifinale.

Japoneza are in acest moment un avans de 35 de puncte in fata Simonei Halep, ecart recuperabil, in conditiile in care jucatoarea din Romania va avea 241 de puncte WTA de aparat in ianuarie, in vreme ce Osaka va trebui sa apere nu mai putin de 2185 de puncte.

Pe locul 2 WTA se afla actualmente Karolina Pliskova, la 479 de puncte mai sus decat Simona Halep, care are la randul ei un numar consistent de puncte de aparat, mai exact 1250. Liderul WTA, Ashleigh Barty va avea de aparat 735 de puncte, iar Serena Williams 430.

Configuratia top 10 WTA cu o saptamana inaintea Australian Open 2020



Ashleigh Barty este in continuare lider incontestabil, urmat de Karolina Pliskova si Naomi Osaka pe podium, succedate la mica distanta de Simona Halep. Kiki Bertens contureaza top 10-ul, aflandu-se la mai putin de 100 puncte WTA distanta de Serena Williams.

Top 10 romance in clasamentul WTA



Romania are in continuare trei jucatoare in prima suta mondiala, gratie rezultatelor obtinute de Simona Halep, Sorana Cirstea si Ana Bogdan. Irina Begu, Mihaela Buzarnescu si Patricia Tig sunt la randul lor in top 115 WTA si au sanse reale de a reveni foarte curand in primele o suta de jucatoare.