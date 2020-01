TRASEUL VIRTUAL al Simonei Halep la WTA Adelaide | Ce spune despre revenirea lui Darren Cahill in loja sa

Simona Halep are doar patru meciuri de castigat pentru a-si adjudeca trofeul la Adelaide.

Simona Halep si-a aflat traseul virtual al primului turneu WTA pe care il va juca in sezonul 2020. Este vorba despre competitia de calibru premier de la Adelaide, orasul natal al lui Darren Cahill.

Referitor la revenirea antrenorului australian in loja sa, Simona a declarat urmatoarele: ”Faptul ca il am, din nou, pe Darren Cahill langa mine este un mare plus. Si anul trecut am tinut legatura permanent, dar este important ca il am din nou langa mine. Imi da multa incredere si sunt mai putin stresata cand stiu ca este cu mine," a spus Simona Halep inaintea inceperii primului turneu in 2020.

Simona Halep: "Sunt mai putin stresata cand Darren e cu mine."



Simona Halep va fi nevoita sa joace doar patru meciuri pentru a castiga turneul WTA de la Adelaide. Romanca va debuta in faza optimilor de finala, intr-un meci cu Ajla Tomljanovic ori o sportiva din calificari.

Optimi: vs. Ajla Tomljanovic / jucatoare din calificari

Sferturi: Barbora Strycova

Semifinale: Aryna Sabalenka

Finala: Ashleigh Barty

Turneul WTA Adelaide va avea loc in saptamana 13-18 ianuarie si va fi ultima competitie la care Simona Halep va lua parte inaintea Openului Australian, programat pentru intervalul 20 ianuarie - 2 februarie.