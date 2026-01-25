Cele două echipe își dau întâlnire duminică seară, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii României.



Partida va fi arbitrată de Marian Barbu, care va fi ajutat de tușierii Marius Marica și Ferencz Tunyogi. La VAR vor sta Adrian Cojocaru și Sebastian Gheorghe.



Arbitrul de rezervă va fi Szabolcs Kovacs, iar Eduard Dumitrescu va fi observatorul arbitrilor.



FCSB - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00 | Derby-ul suferinței în Superliga



În clasament, campioana FCSB ocupă locul 9 în clasament cu 31 de puncte. În 22 de etape, formația dirijată de Elias Charalambous a consemnat opt victorii, șapte remize și șapte eșecuri.



Vicecampioana CFR Cluj ocupă locul 10 în clasament cu 29 de puncte. Trupa lui Daniel Pancu a bifat șapte victorii, la care s-au adăugat opt rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.

