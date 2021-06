Ziua Z la Roland Garros: Rafael Nadal se bate cu Novak Djokovic pentru un loc in finala! 2 motive pentru care sarbul poate reusi surpriza

Ziua semifinalelor la Roland Garros: Alexander Zverev vs. Stefanos Tsitsipas si Rafael Nadal vs. Novak Djokovic.

Programul semifinalelor de vineri, 11 iunie

14:50 - Alexander Zverev (6 ATP) vs. Stefanos Tsitsipas (5 ATP)

Nu inainte de ora 18:30 - Rafael Nadal (3 ATP) vs. Novak Djokovic (1 ATP)

Este vineri in a doua saptamana de concurs la Roland Garros, probabil cea mai spectaculoasa zi a intregului turneu. Ziua semifinalelor turneului masculin propun doua dueluri de foc, primul, intre doi reprezentanti ai noii generatii - Alexander Zverev si Stefanos Tsitsipas -, respectiv blockbuster-ul consacrat dintre Rafael Nadal si Novak Djokovic.

Rafael Nadal si Novak Djokovic se dueleaza pentru un loc in finala editiei 2021 a turneului de la Roland Garros. Va fi a 59-a confruntare intre cei doi tenismeni, actualul lider mondial conducandu-l pe cel mai titrat jucator din istoria Openului Francez, scor 29-28 la duelurile directe.

Nu mai departe de trei saptamani in urma, Rafael Nadal si Novak Djokovic s-au intalnit in ultimul act al competitiei ATP Masters 1000 de la Roma, unde castig de cauza a avut tenismenul nascut in Manacor, scor 7-5, 1-6, 6-3, dar nu fara sa depaseasca o sperietura zdravana in setul secund, unul dintre putinele seturi pierdute categoric de Nadal vreodata pe zgura.

Argumente pro-victorie Novak Djokovic



In ultimii 12 ani, Novak Djokovic ramane singurul om care l-a invins pe Rafael Nadal pe zgura de la Roland Garros. In sferturile editiei din 2015, Djokovic l-a eliminat pe Nadal in minimum de seturi, scor 7-5, 6-3, 6-1, dupa doar 2 ore si 27 de minute de joc.

Novak Djokovic a demonstrat ca e un jucator tenace pe zgura in ultimul deceniu. Jucatorul sarb a castigat in 2016 turneul de la Roland Garros si a mai jucat alte patru finale, demonstrandu-si abilitatile impresionante si pe zgura, in ciuda faptului ca este recunoscut in special pentru performantele sale de pe hard-ul de la Melbourne.

Argumente pro-victorie Rafael Nadal



"Regele Zgurii" are 13 titluri in palmares la Roland Garros si nu a pierdut nicio semifinala jucata in turneul de la Paris. Inca de la prima participare, Rafael Nadal si-a adjudecat titlul, desi in 2005 avea doar 19 ani si o lipsa imensa de experienta pe cea mai inalta scena a tenisului pe zgura. Mai important decat atat, Nadal are avantajul moral in fata lui Djokovic, dupa victoria obtinuta nu doar in finala de la Roma, dar si in finala Roland Garros 2020, in care i-a administrat sarbului un esec usturator, scor 6-0, 6-2, 7-5.

In sfertul castigat in defavoarea argentinianului Diego Schwartzman, scor 6-3, 4-6, 6-4, 6-0, Rafael Nadal a pierdut primul set dupa doi ani de invincibilitate pura la Roland Garros, lucru care, contraintuitiv, il face pe Nadal mai pregatit pentru a gestiona potentialele situatii decisive care vor surveni in timpul acestei semifinale.

Motivatia celui de-al 14-lea trofeu la Paris este mult mai mare in cazul lui Rafael Nadal, care are in perspectiva apropiata miza de a deveni cel mai titrat tenismen din istoria turneelor de Grand Slam. In momentul de fata, Nadal e la egalitate cu Roger Federer, ambii avand cate 20 de titluri de mare slem, secondati de Djokovic, cu 18 astfel de reusite.