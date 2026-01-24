Nazzareno Canuti, fost fundaș la Inter și Milan, a decedat subit astăzi la 70 de ani. Până în anii 1980 a fost unul dintre puținii (14) jucători care au purtat tricourile ambelor echipe ale lui Milan.

Nazzareno Canuti a decedat la 70 de ani

Dragostea sa, însă, nu a fost niciodată pusă la îndoială: „Inter este Inter: o iubești”, a declarat regretatul fundaș conform Gazzetta Dello Sport acum câteva luni.

Sursa citată a notat că Nazzareno Canuti era atât de devotat Interului într-atât încât își semna mesajele de pe Whatsapp cu o inimă neagră și una albastră.

„Nazza”, așa cum era poreclit, crescuse la echipele de tineret ale „Nerazzurrilor”, la care debutase în 1975. Cel mai înalt punct al carierei sale la Inter (183 de apariții în toate competițiile cu 1 gol marcat în 7 sezoane) fusese între sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 1980, perioadă în care câștigase Scudetto-ul 1979-80, cu Bersellini antrenor, și două Cupe ale Italiei.

A evoluat și pentru rivala AC Milan

Imediat după ultima victorie, a fost împrumutat la AC Milan, care juca în Serie B în sezonul 1982-83.

„Eram în turneu în Chile și eram foarte furios. Dar cum? Deodată, fără să-mi spună nimic? Mă incluseseră, împreună cu Pasinato și Serena, în tranzacția cu Collovati”, a mărturisit recent despre transferul său la „Rossoneri”.

„Dar nu puteai refuza, așa funcționa pe atunci. Atunci eram fericit, am câștigat, aveam jucători grozavi și pe Ilario Castagner, un tip grozav, un antrenor sensibil și blând”, a adăugat regretatul fundaș.

Jucând pentru Genoa, Catania și Solbiatese, nu a urmat o carieră în fotbal după retragere, ci a devenit reprezentant și apoi manager la Sony. Dar a continuat să iubească fotbalul, după cum o demonstrează numeroșii oameni care l-au întâlnit la evenimentele Inter Club, unde nu a încetat niciodată să zâmbească și să vorbească despre „Nerazzurri”.

Giancarlo Cella s-a stins la 85 de ani

Giancarlo Cella, fost jucător al echipelor Inter, Piacenza, Novara, Torino, Catania și Atalanta, a decedat ieri.

Fostul fundaș, care și-a început cariera ca mijlocaș, a decedat la 85 de ani. De asemenea, el a jucat în nouă meciuri și a marcat două goluri pentru echipa naționala Italiei Under 21. Debutul său în Serie A a fost cu Torino, iar acel sezon a fost cel mai lung al său (129 de meciuri).

Președintele Urbano Cairo și întregul club de fotbal Torino împărtășesc cu familia Cella durerea lui Giancarlo Cella, fost jucător al echipei Torino.

Cella a purtat tricoul echipei Torino în sezonul 1958-59 și apoi, după un an a fost împrumutat la Novara, din 1960 până în 1965, remarcându-se prin abilitățile sale tehnice și versatilitatea sa.

Giancarlo Cella, campion cu Inter Milano în 1971

După perioade petrecute la Catania și Atalanta a ajuns la Inter în 1968, unde a contribuit la câștigarea Scudetto-ului în sezonul 1970-71.

De asemenea, a rămas în istoria fotbalului ca unul dintre puținii jucători de teren care au parat o lovitură de pedeapsă în Serie A. S-a întâmplat pe 5 martie 1961, în timpul meciului Bari - Torino, când l-a înlocuit pe Lido Vieri, eliminat, și a parat lovitura de pedeapsă a lui Erba.

Atalanta și Inter Milano, reacții oficiale

„Atalanta este în doliu, în urma trecerii în neființă a lui Giancarlo Cella. Cella, fundaș, a jucat pentru Atalanta timp de două sezoane, 1966/67 și 1967/68, participând la 57 de meciuri. Președintele Antonio Percassi, copreședintele Stephen Pagliuca și întreaga echipă Atalantei își exprimă profundele condoleanțe familiei lui Giancarlo Cella, căreia îi transmit cele mai sincere și profunde condoleanțe”, a transmis gruparea din Bergamo, conform tuttomercatoweb.com.

„FC Internazionale Milano își exprimă condoleanțe pentru trecerea în neființă a lui Giancarlo Cella, fundaș care a jucat pentru Nerazzurri timp de trei sezoane, din 1968 până în 1971. Născut în 1940 în Bobbio (Piacenza), s-a alăturat echipei Inter în 1968: în primele două sezoane, a jucat regulat în defensivă centrală. A câștigat Scudetto-ul din 1970/1971, jucând șase meciuri de campionat. În total, a jucat 59 de meciuri pentru Inter, marcând un gol în 1970 împotriva lui Newcastle. Clubul își transmite sincerele condoleanțe familiei sale în aceste momente de doliu”, a reacționat și Inter, conform sursei citate.

