"Transferul anului" pleacă de la FCSB. Cum s-a ajuns în situația nedorită de Becali
Fără ritm: folosit rar și niciodată mai mult de o repriză!

FCSBDennis Politictransferul anuluiGigi BecaliSuperliga Romaniei
Dennis Politic (25 de ani) se anunța marele transfer al sezonului 2025/2026 în Superliga în vară, când Gigi Becali făcea eforturi financiare considerabile și trimitea la Dinamo un pachet format din Alexandru Musi și aproximativ un milion de euro. Jumătate de an mai târziu, atacantului i se arată ușa, Mihai Stoica anunțând că FCSB se află în negocieri cu un alt club pentru împrumutul lui Politic, despre care Becali și stafful cred că nu mai poate ajuta echipa în a doua parte a sezonului.

  • Cum s-a ajuns aici? Cum a fost posibil ca un jucător pentru care Becali a insistat mult și a supralicitat să aibă un impact aproape de zero asupra sezonului campioanei?

Fără ritm: folosit rar și niciodată mai mult de o repriză!

Sosit la FCSB cu o problemă fizică despre care campioana știa, dar cu Becali încrezător că o va rezolva, Politic a început bine, cu un gol în Supercupa câștigată cu CFR (2-1), la doar trei minute de la intrarea pe teren. Erau zorii sezonului, iar latifundiarul din Pipera avea motive să creadă că va câștiga pariul personal făcut pe bani mulți.

Dennis s-a înscris pe lista fotbaliștilor cu nume care încep bine în roșu și albastru (ultimul exemplu Marius Ștefănescu), însă inflația de jucători ofensivi considerați de calitate din lot a făcut ca postul de titular să rămână doar o himeră, în ciuda sumei mari plătite. Astfel, în cele 23 de meciuri în care a purtat tricoul FCSB-ului, a strâns un număr foarte mic de minute, 642, adică o medie de 28 de minute de meci. Cifre aferente unui simplu om de lot, nu unui fotbalist în care s-a investit mult.

În aceste condiții, cu niciun meci în care să se afle pe teren mai mult de 45 de minute, a fost imposibil ca Politic să prindă ritmul de joc de care avea nevoie. A apărut de multe ori pe final, în meciurile europene, dar de fiecare dată a primit prea puțin timp pentru a schimba ceva: 31 de minute cu Young Boys, 4 minute cu Bologna, 5 cu Basel și 6 cu Steaua Roșie Belgrad.

Blocat de Toma. Popescu sau Thiam, preferați "la nevoie"

Un alt factor care a contribuit decisiv la sezonul dezolant al lui Dennis Politic este schimbarea de strategie pe care FCSB a făcut-o pentru Superligă. Planul inițial al campioanei era să bifeze prin Cercel, fundaș dreapta, regula Under 21, dar ideea nu s-a dovedit una inspirată și Becali a schimbat prin mers. Cu Toma trimis în flancul stâng al atacului, fix în zona în care era programat să joace Politic.

Cum locul de potențial titular i-a fost luat de jucătorul de regulă, Politic a intrat într-o concurență cu Tavi Popescu, apoi cu Thiam, pentru a prinde, totuși, unele minute în perioada în care FCSB făcea slalom între preliminarii europene și Superliga, apoi între meciurile din grupa de UEL și cele din competiția internă.

De multe ori, Becali a preferat să-i ofere șanse suplimentare lui Octavian Popescu (853 de minute în acest sezon) și chiar a mizat pe Mammadou Thiam, atacant la bază, în flancul stâng. Considerat a treia sau chiar a patra soluție, Politic s-a ales cu doar 14% din totalul minutelor din Superligă și a strâns doar 37 în ultimele 12 meciuri!

Sentința a venit la Zagreb

Pentru el, la fel ca pentru Denis Alibec, meciul decisiv a fost unul cât se poate de complicat, cel cu Dinamo Zagreb, din penultima etapă a grupei de Europa League. Contextul era dificil, cu FCSB condusă la pauză cu 2-1, iar Becali a decis să-l arunce în luptă pentru a schimba soarta meciului, dar și pentru a-l putea judeca. Fără ritm, fără încredere, Dennis a picat testul dat de antrenorul de facto al FCSB-ului.

A fost trimis pe poziția preferată, de atacant stânga, coleg de flanc cu Radunovic și într-o linie de atac cu Tavi Popescu, Cistotti și Bîrligea. Dar, așa cum s-a întâmplat pe întreaga durată a sezonului, realizările ofensive i-au lipsit. Și, în ciuda eforturilor fizice de a-l ajuta pe Radunovic pe faza defensivă, lipsa meciurilor în picioare, presiunea momentului și a scorului l-au împiedicat să iasă în evidență.

A doua zi după meciul de la Zagreb a venit și verdictul lui Becali, via Mihai Stoica: Dennis Politic părăsește momentan FCSB, sub formă de împrumut, urmând să plece în altă parte pentru a-și regăsi pofta de fotbal, stabilitatea mentală și inspirația care îl transformaseră, la un moment dat, în liderul lui Dinamo și internațional român.

