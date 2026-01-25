EXCLUSIV Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB

Patronul FCSB-ului l-a dorit insistent pe fotbalistul rivalei.

Wesley Lopes, fostul atacant brazilian care a marcat istorie la FC Vaslui, a clarificat situația legată de numeroasele declarații ale lui Gigi Becali, care anunța în repetate rânduri că îl dorește la FCSB. 

Wesley Lopes rupe tăcerea: „Gigi Becali niciodată nu m-a sunat”

Întrebat de Sport.ro despre discuțiile cu patronul FCSB, brazilianul a precizat: „Da, m-a dorit. Gigi Becali a tot vorbit despre mine, dar nimeni nu m-a sunat, nimeni nu i-a sunat pe impresari. Toată lumea vorbește ce vrea la ziar sau la televizor. Trebuie lumea să înțeleagă asta. Lumea spunea că mă vrea, dar trebuie să ai și bani! Am jucat bine la Vaslui și mă bucur că lumea își amintește de mine.”

În perioada sa de glorie la Vaslui, Wesley a jucat 136 de meciuri pentru moldoveni, marcând 77 de goluri și oferind 12 pase decisive. 

Transferul la FCSB nu s-ar fi concretizat din cauza refuzului patronului Adrian Porumboiu, care nu a dorit să-l lase să plece în ianuarie 2011, chiar dacă Becali oferea sume importante.

Chiar și așa, Becali a continuat să îl „vâneze” public, chiar promițându-i libertate în distracții și pachete salariale avantajoase.

„Cu jucătorul ne-am înţelege, dar nu cred că îl dă Porumboiu. Ne rămâne să semnăm cu el şi să-l luăm din vară. Am înţeles că şi CFR e interesată şi îi oferă 360.000 dacă vine liber de contract, dar nu cred că Wesley va rămâne jucător liber de acum. Cred că va alege Steaua (n.r - FCSB). Poate să primească la Steaua (n.r - FCSB) 250.000 de euro la semnătură şi 120.000 pe an. Noi vrem să semnăm cu el”, declara Becali în 2011 pentru Sport.ro.

Interviul integral cu Wesley Lopes da Silva poate fi citit - AICI.

