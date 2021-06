"Daca ma intrebai atunci daca voi mai juca tenis peste 12 ani, as fi spus nu!" Ultima data cand se califica in optimi la Roland Garros, Sorana Cirstea avea doar 19 ani

Sorana Cirstea s-a calificat pentru a treia oara in saptamana a doua de concurs a unui turneu de mare slem.

Sorana Cirstea a ajuns pentru a doua oara in cariera in faza optimilor de finala ale turneului de la Roland Garros. Este a treia prezenta pe care sportiva din Romania o inregistreaza in saptamana a doua de concurs a unui turneu de mare slem.

Pentru a ajunge aici, Cirstea le-a invins pe Johanna Konta (20 WTA), Martina Trevisan (97 WTA) si Daria Kasatkina (37 WTA), reusind cel mai categoric scor tocmai in turul 3, contra sportivei din Rusia, pe care a eliminat-o cu 6-3, 6-2.

"A fost cel mai bun meci facut pana acum la Roland Garros. Un meci foarte bun din partea mea, controlat de la inceput pana la sfarsit, un meci solid. Cred ca scorul nu este atat de corect, pentru ca si Daria a jucat foarte bine, a fost un meci de inalta calitate. Simteam ca, daca o las, poate sa ma incurce foarte usor.

Am reusit sa fiu agresiva, am reusit sa fiu in control, iar pentru mine este o bucurie. Nu mai vad meciurile ca pe un tur 2, tur 3, pur si simplu este un meci de tenis de care ma bucur la maximum. Indiferent de tur, eu trebuie sa imi fac jocul, iar mentalitatea mea e diferita acum. Nu mai joc cu atata presiune, cred ca am facut un progres din acest punct de vedere; incerc fiecare meci sa il joc la aceeasi intensitate, fie ca e un prim tur la o competitie WTA 250 sau un tur 4 intr-un turneu de Grand Slam”, a spus Sorana Cirstea, conform Eurosport.

Patience Pays ❤️@sorana_cirstea last reached the fourth round at #RolandGarros in 2009. Today, the 31-year-old Romanian returns with a 6-3, 6-2 win over Kasatkina. pic.twitter.com/hsMmGMODKt — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2021

Sorana Cirstea nu a fost incantata sa faca tranzitia de la hard la zgura



"Nu am fost foarte fericita cand am revenit pe zgura fiindca simteam ca joc destul de bine pe finalul sezonului de hard. Am zis «Ah, acum cand incep sa prind ritmul pe hard trebuie sa schimbam si sa trecem pe zgura?». Dar a fost bine. Nu m-am schimbat mult, am avut aceeasi gandire ca pe hard. Cred ca m-a surprins sezonul pe zgura, nu ma asteptam sa fiu atat de puternica.

Am castigat primul turneu, la Istanbul, apoi am ajuns in finala la Strasbourg, iar aici joc destul de bine. Ma bucur, dar tot nu as spune ca imi place zgura. Dar savurez momentul. La Roland Garros 2009 aveam alta mentalitate. In tenis trebuie sa ai memorie scurta, daca te gandesti prea mult la viitor sau trecut o sa devii frustrat.

Daca ma intrebai atunci daca voi juca peste 12 ani, as fi spus nu. Dar sunt sanatoasa, ma bucur de mine, probabil ca joc cel mai bun tenis al meu. Dar o iau pas cu pas, zi cu zi. Ma bucur de acest proces. Ma bucur mai mult decat acum 12 ani si cred ca asta e o urmare a maturizarii.

Stilul meu de tenis e agresiv si nu stau mult pe teren. Cred ca am doar vreo doua meciuri mai lungi de trei ore. Stilul asta imi ajuta corpul, nu simt oboseala. Si am avut noroc ca nu am ajut nicio accidentare majora. Cred ca acum sunt foarte matura, fac tot ce trebuie. Acum ma simt mai tanara, simt ca am 20 de ani. Varsta e doar un numar, nu conteaza," a spus Sorana Cirstea in podcastul "No Challenges Remaining," noteaza GSP.