Marius Șumudică (54 de ani) s-a prins și el că e „groasă“ treaba, la Al-Okhdood! Dacă la sosire, românul a promis că va face totul pentru salvarea de la retrogradare, între timp, după primele sale patru meciuri, el s-a convins că misiunea sa e deosebit de grea!

Al-Okhdood a înregistrat o victorie, un egal și două înfrângeri cu Șumudică pe bancă. Și, în continuare, echipa stă pe penultimul loc al clasamentului. Vestea bună e că distanța fața de locul 15, primul care asigură „supraviețuirea“, e de doar 2 puncte. Drept urmare, Șumudică s-a pus pe treabă. Și, ca să întărească lotul, a început, mai întâi, să renunțe la niște jucători, astfel încât să fie aduși alții până la finalul perioadei de transferuri.

Șumudică a renunțat la brazilianul Petros

Primul care a fost poftit să-și facă bagajele a fost slovenul Blaz Kramer, după cum Sport.ro a arătat aici. Astăzi, la doar trei zile distanță, a fost „decapitat“ un alt stranier. Vorbim despre brazilianul Petros (36 de ani), aflat de un an și jumătate la Al-Okhdood.

Potrivit jurnaliștilor arabi, Șumudică le-a transmis șefilor săi motivul pentru care a renunțat la mijlocașul defensiv sud-american: „Contribuția lui pe faza ofensivă e ca și inexistentă“. În acest sezon, Petros a fost folosit în 16 partide, la Al-Okhdood, și n-a avut niciun gol sau pasă de gol.

Cu doi stranieri dați afară de Șumudică, Al-Okhdood are acum posibilitatea de a aduce alți doi fotbaliști din alte țări. Sport.ro a dezvăluit aici că pe lista lui Șumi sunt trecuți chiar doi jucători din România.

