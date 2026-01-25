Genoa a decis să rezilieze contractul mijlocașului român, iar internaționalul de 32 de ani este deja pregătit pentru o nouă mutare, din nou într-un campionat exotic.



Fără gol marcat în Serie A și cu o singură reușită în Cupa Italiei, la debut, Stanciu s-a despărțit de clubul patronat de Dan Șucu și a devenit jucător liber de contract.



Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”



Potrivit presei din China, Nicolae Stanciu a ajuns la un acord cu Dalian Yingbo și urmează să fie prezentat oficial chiar astăzi, 25 ianuarie.



„Astăzi ajunge în țară ca să semneze!”, notează jurnaliștii chinezi, informație confirmată inclusiv de surse apropiate clubului.



Pentru Stanciu ar fi a doua experiență în China, după perioada extrem de reușită petrecută la Wuhan Three Towns, unde a fost considerat unul dintre cei mai buni mijlocași din campionat.

