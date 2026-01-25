CS Gloria Bistriţa a fost învinsă de formaţia maghiară Gyori Audi ETO KC, deţinătoarea trofeului, cu scorul de 27-22 (11-12), duminică seara, în Teraplast Arena, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Pentru Gloria a fost al treilea eşec consecutiv, toate în 2026.

Gloria a făcut o primă repriză foarte bună, a condus de mai multe ori la două goluri, iar la pauză avea avantaj pe tabelă, 12-11.

Gyori Audi ETO KC a preluat controlul jocului în debutul reprizei secunde, scorul devenind din 14-13 în 15-22 în descurs de 12 minute.

Pentru gazde au marcat Matilda Forsberg 6 goluri, Danila Patricia So Delgado Pinto 4, Lorena Ostase (foto) 4, Larissa Nusser 2, Jennifer Maria Gutierrez Bermejo 2, Paula Arcos Poveda 2, Iaroslava Burlacenko 1, Monika Kobylinska 1.

Portarul Renata Lais De Arruda a avut 15 intervenţii (36,59%).

