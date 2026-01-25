VIDEO Ce a făcut Gloria Bistrița în meciul cu liderul Gyor din Champions League: repriză de vis pentru ardelence!

Ce a făcut Gloria Bistrița în meciul cu liderul Gyor din Champions League: repriză de vis pentru ardelence! Handbal
Per total, echipa din Liga Florilor are o evoluție foarte bună în acest sezon din EHF Champions League.

CS Gloria Bistriţa a fost învinsă de formaţia maghiară Gyori Audi ETO KC, deţinătoarea trofeului, cu scorul de 27-22 (11-12), duminică seara, în Teraplast Arena, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Pentru Gloria a fost al treilea eşec consecutiv, toate în 2026.

Gloria a făcut o primă repriză foarte bună, a condus de mai multe ori la două goluri, iar la pauză avea avantaj pe tabelă, 12-11.

Gyori Audi ETO KC a preluat controlul jocului în debutul reprizei secunde, scorul devenind din 14-13 în 15-22 în descurs de 12 minute.

Pentru gazde au marcat Matilda Forsberg 6 goluri, Danila Patricia So Delgado Pinto 4, Lorena Ostase (foto) 4, Larissa Nusser 2, Jennifer Maria Gutierrez Bermejo 2, Paula Arcos Poveda 2, Iaroslava Burlacenko 1, Monika Kobylinska 1.

Portarul Renata Lais De Arruda a avut 15 intervenţii (36,59%).

Golurile echipei maghiare au fost reuşite de Dione Housheer 8, Kristina Joergensen 6, Bruna Aparecida Almeida de Paula 4, Kelly Dulfer 3, Tjasa Stanko 2, Emilie Margrethe Hovden 2, Nathalie Hagman 1, Csenge Reka Fodor 1.

Hatadou Sako a avut 10 intervenţii (41,67%), iar Zsofi Szemerey a apărat un şut (11,11%).

În celelalte meciuri din grupă, sâmbătă, Storhamar Handball Elite a pierdut acasă cu BV Borussia Dortmund, scor 30-31, iar duminică, Team Esbjerg a dispus de DVSC Schaeffler cu 39-31, iar OTP Group Buducnost Podgorica a cedat acasă în faţa formaţiei Metz Handball, cu 23-39.

Gloria va juca următorul meci pe 7 februarie, cu Metz Handball, în deplasare.

Clasamentul din grupa Bistriței din EHF Champions League

1. Gyori Audi ETO KC 20 puncte

2. Metz Handball 18

3. Team Esbjerg 15

4. Gloria Bistriţa 12

5. DVSC Schaeffler 8

6. BV Borussia Dortmund 8

7. Storhamar Handball Elite 4

8. OTP Group Buducnost 3

Primele două clasate se califică direct în sferturile de finală, iar următoarele patru în play-off. Info: Agerpres

