Internaționalul român nu primește suficiente minute la Tottenham și și-ar dori să schimbe echipa în această vară, însă nu a mai rămas prea mult timp din mercato, iar discuțiile cu privire la un transfer par că au stagnat.

AC Milan a trimis oferta pentru Radu Drăgușin

AS Roma și RB Leipzig s-au aflat până în momentul de față în negocieri cu Tottenham, însă deocamdată nu s-a concretizat nimic.

Presa italiană a scris zilele trecute că AC Milan se interesează și ea de transferul lui Radu Drăgușin. Totuși, confirmarea a venit abia în cursul zilei de azi (25 ianuarie). Potrivit Il Giornale, rossonerii au trimis o ofertă concretă la adresa clubului Tottenham.

Se pare că italienii vor să îl împrumute pe Radu Drăgușin până la finalul sezonului și să aibă inclusă o opțiune de cumpărare.

Rămâne de văzut dacă englezii vor accepta o astfel de ofertă din partea lui AC Milan în condițiile în care oficialii lui Spurs au refuzat deja o propunere similară din partea lui AS Roma.

Sfatul lui Costel Pantilimon pentru Radu Drăgușin: „L-am văzut puțin supărat”

Costel Pantilimon, fost jucător în Premier League, unde a evoluat pentru Manchester City, l-a simțit supărat pe Radu Drăgușin pentru că a jucat doar un minut în partida cu Burnley.

Cu toate acestea, fostul portar român l-a sfătuit să rămână la Tottenham și apoi a explicat motivul pentru care consideră că acesta ar fi alegerea corectă.

„Vrei, nu vrei, ai avut o accidentare destul de lungă, ceea ce te dă în spate foarte mult. Se vede că este matur în gândire, chiar dacă este la o vârstă foarte fragedă, un jucător educat, dar nu s-a întâlnit cu astfel de situații pe parcursul carierei lui. Sper să aibă răbdare, l-am văzut puțin supărat pentru că a intrat doar un minut.

Eu sper ca el să rămână, să fie dispus la a asimila și stresul și supărarea pe care le are în momentul de față.

Se vede clar că nu are loc unde să joace, dar eu unul aș vrea ca el să rămână acolo, pentru că sunt convins că unul dintre cei doi fundași centrali o să plece, cu siguranță. Trebuie să muncească în continuare și să arate când are ocazia că este încă acolo”, a spus Costel Pantilimon în exclusivitate la Play on Sport pe VOYO.

