După o primă jumătate de sezon dezamăgitoare, poziţia lui Arne Slot, ca manager al lui Liverpool, este din ce în ce mai instabilă.

Potrivit cotidianului sportiv spaniol „As”, conducerea echipei l-a contactat deja pe Xabi Alonso în legătură cu sezonul următor! În ciuda perioadei dificile pe care a avut-o la Real Madrid, de unde a plecat după doar 7 luni, Xabi Alonso (44 de ani) e foarte căutat în Europa. Performanţele sale, la Bayer Leverkusen (2022-2025), au fost impresionante, iar fostul internaţional spaniol (114 selecţii) fusese deja contactat de Bayern München şi Liverpool, înainte de a se întoarce, în cele din urmă, în capitala Spaniei.

Prin urmare, potrivit news.ro, probabilitatea unei reveniri în nordul Angliei, pentru omul care a jucat în 210 meciuri pentru Liverpool (2004-2009), este din ce în ce mai mare.

„As” a scris despre posibilitatea instalării lui Xabi Alonso, la Liverpool, la o zi după eșecul „cormoranilor” în Premier League: 2-3 cu Bournemouth. În acest moment, campioana en-titre ocupă doar locul 6, la o distanță foarte mare de lider, după cum se poate vedea mai jos.

