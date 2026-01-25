Chiar dacă Radu Drăgușin și-a făcut apariția pe teren la ultimul meci al lui Tottenham, cu Burnley, scor 2-2, viitorul internaționalului român pare a fi departe de Spurs.
”A dat undă verde pentru transfer!” Italienii au aflat ce a făcut Radu Drăgușin chiar în ziua nunții
Radu Drăgușin s-a căsătorit zilele trecute cu Ioana Stan, într-o perioadă în care discuțiile despre plecarea sa de la Tottenham sunt din ce în ce mai aprinse.
AS Roma, RB Leipzig și, recent, AC Milan sunt echipele care ar fi trimis o ofertă pentru Drăgușin. Cluburile din Serie A îl vor pe internaționalul român sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare, în timp ce Leipzig vrea să îl transfere definitiv, opțiune care pare a fi mai degrabă pe gustul lui Tottenham, care a refuzat deja o primă ofertă a lui AS Roma.
Totuși, AS Roma continuă să insiste pentru această mutare. Conform Corriere dello Sport, Ryan Friedkin, patronul clubului din Serie A și-a dat acordul pentru transfer, iar Ricky Massara se află în aceste momente în discuții cu Tottenham și cu Florin Manea, agentul lui Drăgușin.
Italienii susțin că Radu Drăgușin a discutat cu Massara chiar și în ziua în care s-a căsătorit cu Ioana Stan, iar AS Roma este convinsă că mai devreme sau mai târziu, Drăgușin va ajunge în această iarnă pe Stadio Olimpico.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News