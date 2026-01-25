”A dat undă verde pentru transfer!” Italienii au aflat ce a făcut Radu Drăgușin chiar în ziua nunții

”A dat undă verde pentru transfer!” Italienii au aflat ce a făcut Radu Drăgușin chiar în ziua nunții Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Radu Drăgușin s-a căsătorit zilele trecute cu Ioana Stan, într-o perioadă în care discuțiile despre plecarea sa de la Tottenham sunt din ce în ce mai aprinse.

TAGS:
radu dragusinTottenhamAS Romanuntaioana stan
Din articol

Chiar dacă Radu Drăgușin și-a făcut apariția pe teren la ultimul meci al lui Tottenham, cu Burnley, scor 2-2, viitorul internaționalului român pare a fi departe de Spurs.

Radu Drăgușin a discutat cu directorul sportiv al lui AS Roma chiar în ziua nunții

  • Whatsapp image 2026 01 20 at 164817
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

AS Roma, RB Leipzig și, recent, AC Milan sunt echipele care ar fi trimis o ofertă pentru Drăgușin. Cluburile din Serie A îl vor pe internaționalul român sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare, în timp ce Leipzig vrea să îl transfere definitiv, opțiune care pare a fi mai degrabă pe gustul lui Tottenham, care a refuzat deja o primă ofertă a lui AS Roma.

Totuși, AS Roma continuă să insiste pentru această mutare. Conform Corriere dello Sport, Ryan Friedkin, patronul clubului din Serie A și-a dat acordul pentru transfer, iar Ricky Massara se află în aceste momente în discuții cu Tottenham și cu Florin Manea, agentul lui Drăgușin.

Italienii susțin că Radu Drăgușin a discutat cu Massara chiar și în ziua în care s-a căsătorit cu Ioana Stan, iar AS Roma este convinsă că mai devreme sau mai târziu, Drăgușin va ajunge în această iarnă pe Stadio Olimpico.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla
Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla
ULTIMELE STIRI
Arsenal - Manchester United 1-1, pe VOYO! „Diavolii roșii” egalează după o mare gafă
Arsenal - Manchester United 1-1, pe VOYO! „Diavolii roșii” egalează după o mare gafă
Liverpool, asta da lovitura anului! Presa spaniolă anunță numele antrenorului care l-ar înlocui pe Arne Slot
Liverpool, asta da lovitura anului! Presa spaniolă anunță numele antrenorului care l-ar înlocui pe Arne Slot
Lamine Yamal a marcat golul etapei în La Liga! Starul Barcelonei, foarfecă de pus în ramă | Catalanii s-au distrat cu Oviedo
Lamine Yamal a marcat golul etapei în La Liga! Starul Barcelonei, foarfecă de pus în ramă | Catalanii s-au distrat cu Oviedo
Endrick și Kluivert au început NEBUNIA în Metz - Lyon, ACUM pe VOYO | Nantes – Nice s-a terminat 1-4!
Endrick și Kluivert au început NEBUNIA în Metz - Lyon, ACUM pe VOYO | Nantes – Nice s-a terminat 1-4!
Aston Villa nu știe ce-i mila! Demonstrație de fotbal și cu Newcastle pe St. James Park
Aston Villa nu știe ce-i mila! Demonstrație de fotbal și cu Newcastle pe St. James Park
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția lui Thomas Frank după ce l-a introdus pe Radu Drăgușin un minut în Burnley - Tottenham 2-2: „Nu avem voie niciodată”

Reacția lui Thomas Frank după ce l-a introdus pe Radu Drăgușin un minut în Burnley - Tottenham 2-2: „Nu avem voie niciodată”

Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”

Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”

Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!”

Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!”

Revoluție la Inter! Cristi Chivu renunță la trei veterani importanți

Revoluție la Inter! Cristi Chivu renunță la trei veterani importanți

"Transferul anului" pleacă de la FCSB. Cum s-a ajuns în situația nedorită de Becali

"Transferul anului" pleacă de la FCSB. Cum s-a ajuns în situația nedorită de Becali

Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB

Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB



Recomandarile redactiei
Surpriza pregătită de FCSB la derby-ul cu CFR Cluj! Un jucător va debuta
Surpriza pregătită de FCSB la derby-ul cu CFR Cluj! Un jucător va debuta
Transferul pe care Dinamo îl regretă! "Câinii" ar fi dat lovitura: "O eroare uriașă făcută de club"
Transferul pe care Dinamo îl regretă! "Câinii" ar fi dat lovitura: "O eroare uriașă făcută de club"
Șucu, în extaz: Genoa a reușit un meci demențial în Serie A!
Șucu, în extaz: Genoa a reușit un meci demențial în Serie A!
Arsenal - Manchester United 1-1, pe VOYO! „Diavolii roșii” egalează după o mare gafă
Arsenal - Manchester United 1-1, pe VOYO! „Diavolii roșii” egalează după o mare gafă
Ianis Hagi, veste proastă după un meci reușit: turcii au confirmat imediat
Ianis Hagi, veste proastă după un meci reușit: turcii au confirmat imediat
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
E gata! Paulo Dybala a covocat o ședință cu șefii Romei după ce s-a înțeles cu noul club. Pleacă din Italia după 12 ani
E gata! Paulo Dybala a covocat o ședință cu șefii Romei după ce s-a înțeles cu noul club. Pleacă din Italia după 12 ani
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Larisa Iordache s-a căsătorit! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a sportivei
Larisa Iordache s-a căsătorit! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a sportivei
Rapidistul Kait se însoară la vară: "Va fi o petrecere mică, nu ca în România. Fără lăutari și fără mulți invitați"
Rapidistul Kait se însoară la vară: "Va fi o petrecere mică, nu ca în România. Fără lăutari și fără mulți invitați"
CITESTE SI
Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

stirileprotv Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!