”A dat undă verde pentru transfer!” Italienii au aflat ce a făcut Radu Drăgușin chiar în ziua nunții

Chiar dacă Radu Drăgușin și-a făcut apariția pe teren la ultimul meci al lui Tottenham, cu Burnley, scor 2-2, viitorul internaționalului român pare a fi departe de Spurs.

AS Roma, RB Leipzig și, recent, AC Milan sunt echipele care ar fi trimis o ofertă pentru Drăgușin. Cluburile din Serie A îl vor pe internaționalul român sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare, în timp ce Leipzig vrea să îl transfere definitiv, opțiune care pare a fi mai degrabă pe gustul lui Tottenham, care a refuzat deja o primă ofertă a lui AS Roma.

Totuși, AS Roma continuă să insiste pentru această mutare. Conform Corriere dello Sport, Ryan Friedkin, patronul clubului din Serie A și-a dat acordul pentru transfer, iar Ricky Massara se află în aceste momente în discuții cu Tottenham și cu Florin Manea, agentul lui Drăgușin.

Italienii susțin că Radu Drăgușin a discutat cu Massara chiar și în ziua în care s-a căsătorit cu Ioana Stan, iar AS Roma este convinsă că mai devreme sau mai târziu, Drăgușin va ajunge în această iarnă pe Stadio Olimpico.

