Momente incredibile la Roland Garros. Partida lui Novak Djokovic, oprita pentru 15 minute din cauza fanilor VIDEO 

Novak Djokovic s-a calificat in semifinalele turneului de la Roland Garros, dupa o victorie obtinuta in fata in fata lui Matteo Berrettini (locul 9 ATP).

Liderul clasamentului mondial ATP s-a impus cu 6-3, 6-2, 6-7 (5), 7-5 in sferturile de finala ale competitiei, fara prea multe emotii, insa partida nu a fost lipsita de evenimente.

In timpul partidei, in setul patru, spectatorii prezenti pe Philippe Chatrier au fost rugati sa paraseasca arena, din cauza restrictiilor de circulatie impuse in Franta, dupa ora 23:00.

Evacuarea acestora nu a fost una lipsita de incidente, deoarece spectatorii au incercat sa ramana in arena, iar pana la incheierea procesului partida a fost intrerupta timp de 15 minute.

In semifinale, Novak Djokovic va juca impotriva lui Rafael Nadal, fiind a 58 intalnire dintre cei doi jucatori de tenis. Pana la momentul actual, sarbul are un avantaj minim de victorii, 29 la 28.