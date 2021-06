Scandal monstru in tenis! O jucatoare din Rusia a fost arestata la Roland Garros: tenismena e acuzata de blat la un meci in care au fost implicate Patricia Tig si Andreea Mitu

Yana Sizikova (26 de ani, 101 WTA in proba de dublu) este jucatoarea care a ajuns de la Roland Garros direct in arest. Rusoaica a fost condusa de reprezentantii autoritatilor franceze din Complexul Stade Roland Garros catre cea mai apropiata sectie de politie, imediat dupa incheierea meciului pe care l-a pierdut in primul tur al probei de dublu, alaturi de Ekaterina Alexandrova in favoarea Ajlei Tomljanovic si a lui Storm Sanders, scor 6-1, 6-1.

Tenismena din Federatia Rusa a fost anchetata pentru un game pe care l-ar fi trucat in timpul partidei Patricia Tig / Andreea Mitu vs. Madison Brengle / Yana Sizikova; meciul suspectat s-a desfasurat la Roland Garros 2020 si s-a incheiat scor 7-6, 6-4 pentru echipa din Romania.

In al cincilea game al setului 2 s-ar fi inregistrat multe pariuri plasate cu sume mari pe un joc castigat de perechea Tig / Mitu, lucru care s-a intamplat, in contextul unui non-combat vizibil in contul Yanei Sizikova, care a comis doua duble greseli la serviciu si a comis o eroare nefortata greu explicabila.

Cotidianul Le Parisien noteaza ca Sizikova este acuzata de escrocherie in grup organizat si de coruptie sportiva activa si pasiva, noteaza Digi.

sursa foto: themoscowtimes.com