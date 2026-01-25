Plecările - ce-i drept, temporare - de la FCSB ale tinerilor jucători Matei Manolache și Robert Necșulescu au fost oficializate la acest final de săptămână.

Cine și unde a plecat de la FCSB



Manolache, fundaș central în vârstă de 19 ani, a fost împrumutat la Gloria Bistrița, în Liga 2.

Fotbalist cu două titluri de campion cu FCSB în CV, el a evoluat într-un singur meci în acest sezon, pe finalul întâlnirii pierdute în fața lui UTA Arad, scor 0-3.

Necșulescu, extremă dreapta de 18 ani, a plecat și el sub formă de împrumut la o divizionară secundă, Chindia Târgoviște.

Și el cu titlul de campion în CV, Necșulescu a bifat de asemenea o singură partidă în actualul sezon, același 0-3 cu UTA din Cupă.

Atunci, extrema a început ca titular și a primit cartonașul roșu direct în minutul 34, pentru o intrare violentă la un adversar.

Titularul de la FCSB s-a autoevaluat! Capitolul la care se consideră de nota 2



Mihai Toma (18 ani) și-a făcut autocritica înaintea partidei FCSB - CFR Cluj de duminică.

Fotbalistul U21 al roș-albaștrilor și-a acordat inițial nota 2, apoi a crescut la 4 în privința loviturii de cap.

Aripa stânga ce măsoară 1,72 m a recunoscut că e slab în privința detentei, chiar dacă a marcat cu capul în FCSB - Feyenoord 4-3.

La polul opus, Toma a apreciat că cele mai mari calități ale sale sunt viteaza și deposedările, pe care le-a notat cu 8.

„Dreptul 7, stângul 6, detentă, joc de cap 2. Nu prea cu capul, doar rar. La detentă stau prost, 4. Șut 7, viteză 8, dribling/tehnică 6, forță 7, plasament 6, eficacitate 7, lovituri libere 5, centrări 7 și deposedări 8”, s-a autoevaluat Mihai Toma, înaintea partidei FCSB - CFR Cluj.

Foto: Sebastian Tataru/SPORT PICTURES

