Partida se joacă duminică, de la ora 18:30, și poate fi urmărită LIVE pe VOYO.



Arsenal conduce clasamentul după 22 de etape, cu 50 de puncte, bilanțul fiind de 15 victorii, 5 egaluri și 2 înfrângeri. Londonezii vin după două remize albe în campionat, cu Nottingham Forest și Liverpool, dar moralul a fost refăcut de succesul din Liga Campionilor, 3-1 cu Interul lui Chivu.



De cealaltă parte, Manchester United nu evoluează în cupele europene în acest sezon, aspect care i-a permis staffului tehnic să pregătească în detaliu acest derby. „Diavolii” caută un rezultat mare pe terenul liderului.



Ultimele confruntări directe arată un avantaj clar pentru Arsenal, care s-a impus în trei dintre precedentele cinci dueluri, în timp ce alte două s-au încheiat la egalitate.



Echipe probabile:

