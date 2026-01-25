Nantes – Nice 0-2, LIVE pe VOYO

Etapa cu numărul 19 din Ligue 1 continuă astăzi, 25 ianuarie 2026, cu o serie de confruntări care pot modifica ierarhia în zona cupelor europene, dar și în subsolul clasamentului. Fanii fotbalului din Hexagon au parte de un program intens, care începe cu dueluri echilibrate și se încheie cu meciurile echipelor cu pretenții la Champions League.

Luptă aprinsă pentru cupele europene

Capul de afiș al zilei este ținut de forțele care vânează podiumul. Olympique Lyon are o deplasare complicată pe terenul celor de la Metz. „Leii” se află pe locul 4 în clasament, cu 33 de puncte, și au nevoie de victorie pentru a ține aproape de podiumul dominat de PSG, Lens și Marseille. De partea cealaltă, Metz este într-o situație critică, ocupând poziția a 18-a, ultima din clasament.



Un alt meci cu miză uriașă este Lille – Strasbourg. Gazdele, aflate pe locul 5 cu 32 de puncte, primesc vizita celor de la Strasbourg, care ocupă poziția a 7-a. O victorie pentru Lille ar pune presiune pe Lyon în lupta pentru locurile de Champions League.



Nantes – Nice (ora 16:00);

Brest – Toulouse (ora 18:15);

Metz – Lyon (ora 18:15);

Paris FC – Angers (ora 18:15);

Lille – Strasbourg (ora 21:45).



