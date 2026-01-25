LIVE VIDEO Nantes – Nice 0-2, LIVE pe VOYO | Maraton în Ligue 1! Cinci dueluri tari în Franța

Nantes – Nice 0-2, LIVE pe VOYO | Maraton în Ligue 1! Cinci dueluri tari în Franța Ligue 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ziua de duminică propune un adevărat tur de forță în fotbalul francez, cu cinci partide programate. Spectacolul din Ligue 1 se vede în România în exclusivitate pe VOYO.

TAGS:
Ligue 1
Din articol

Etapa cu numărul 19 din Ligue 1 continuă astăzi, 25 ianuarie 2026, cu o serie de confruntări care pot modifica ierarhia în zona cupelor europene, dar și în subsolul clasamentului. Fanii fotbalului din Hexagon au parte de un program intens, care începe cu dueluri echilibrate și se încheie cu meciurile echipelor cu pretenții la Champions League.

Nantes – Nice 0-2, LIVE pe VOYO

Min. 29: GOOOL marcat de Nice! Cho a marcat din nou și a făcut „dubla”.

Min. 16: GOOOL marcat de Nice! Cho a deschis scorul din pasa lui Clauss.

Min. 1: A început partida!

__________________________________________________________________________________________________

Me

Luptă aprinsă pentru cupele europene

Capul de afiș al zilei este ținut de forțele care vânează podiumul. Olympique Lyon are o deplasare complicată pe terenul celor de la Metz. „Leii” se află pe locul 4 în clasament, cu 33 de puncte, și au nevoie de victorie pentru a ține aproape de podiumul dominat de PSG, Lens și Marseille. De partea cealaltă, Metz este într-o situație critică, ocupând poziția a 18-a, ultima din clasament.

Un alt meci cu miză uriașă este Lille – Strasbourg. Gazdele, aflate pe locul 5 cu 32 de puncte, primesc vizita celor de la Strasbourg, care ocupă poziția a 7-a. O victorie pentru Lille ar pune presiune pe Lyon în lupta pentru locurile de Champions League.

  • Nantes – Nice (ora 16:00);
  • Brest – Toulouse (ora 18:15);
  • Metz – Lyon (ora 18:15);
  • Paris FC – Angers (ora 18:15);
  • Lille – Strasbourg (ora 21:45).

Toate aceste confruntări din Ligue 1 pot fi urmărite live, exclusiv pe VOYO.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla
Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla
ARTICOLE PE SUBIECT
Marseille - Lens 3-1 | De Zerbi o ajută pe PSG! Celelalte rezultate ale zile din Ligue 1 (VOYO)
Marseille - Lens 3-1 | De Zerbi o ajută pe PSG! Celelalte rezultate ale zile din Ligue 1 (VOYO)
VOYO | Auxerre - PSG 0-1! Victorie la limită pentru trupa lui Luis Enrique cu penultima clasată din Ligue 1
VOYO | Auxerre - PSG 0-1! Victorie la limită pentru trupa lui Luis Enrique cu penultima clasată din Ligue 1
Scandal la cel mai înalt nivel! Starul lui PSG, acuzat de trafic de persoane
Scandal la cel mai înalt nivel! Starul lui PSG, acuzat de trafic de persoane
ULTIMELE STIRI
Petrolul Ploiești – Farul Constanța 0-1: dobrogenii „văd“ play-off-ul, prahovenii se „scufundă“
Petrolul Ploiești – Farul Constanța 0-1: dobrogenii „văd“ play-off-ul, prahovenii se „scufundă“
Crystal Palace – Chelsea, ACUM pe VOYO: meci tare pe Selhurst Park
Crystal Palace – Chelsea, ACUM pe VOYO: meci tare pe Selhurst Park
Spectacol românesc în Turcia: trei jucători ai naționalei, la înălțime în Gaziantep – Konyaspor
Spectacol românesc în Turcia: trei jucători ai naționalei, la înălțime în Gaziantep – Konyaspor
Dinamo și Steaua, victorii în deplasare! Se anunță o luptă pentru titlu ca pe vremuri
Dinamo și Steaua, victorii în deplasare! Se anunță o luptă pentru titlu ca pe vremuri
Arsenal - Manchester United, LIVE pe VOYO de la 18:30! „Tunarii” vs „Diavolii”
Arsenal - Manchester United, LIVE pe VOYO de la 18:30! „Tunarii” vs „Diavolii”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția lui Thomas Frank după ce l-a introdus pe Radu Drăgușin un minut în Burnley - Tottenham 2-2: „Nu avem voie niciodată”

Reacția lui Thomas Frank după ce l-a introdus pe Radu Drăgușin un minut în Burnley - Tottenham 2-2: „Nu avem voie niciodată”

Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!”

Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!”

Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”

Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”

Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Agentul jucătorului anunță: Becali îl dă la ”jumătate de preț”

Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Agentul jucătorului anunță: Becali îl dă la ”jumătate de preț”

3.000.000 de euro pentru Siyabonga Ngezana

3.000.000 de euro pentru Siyabonga Ngezana

Revoluție la Inter! Cristi Chivu renunță la trei veterani importanți

Revoluție la Inter! Cristi Chivu renunță la trei veterani importanți



Recomandarile redactiei
Spectacol românesc în Turcia: trei jucători ai naționalei, la înălțime în Gaziantep – Konyaspor
Spectacol românesc în Turcia: trei jucători ai naționalei, la înălțime în Gaziantep – Konyaspor
Semnal de alarmă! Șeful lui Andrei Rațiu avertizează: „Rayo riscă să dispară dacă...”
Semnal de alarmă! Șeful lui Andrei Rațiu avertizează: „Rayo riscă să dispară dacă...”
Petrolul Ploiești – Farul Constanța 0-1: dobrogenii „văd“ play-off-ul, prahovenii se „scufundă“
Petrolul Ploiești – Farul Constanța 0-1: dobrogenii „văd“ play-off-ul, prahovenii se „scufundă“
Dinamo și Steaua, victorii în deplasare! Se anunță o luptă pentru titlu ca pe vremuri
Dinamo și Steaua, victorii în deplasare! Se anunță o luptă pentru titlu ca pe vremuri
Crystal Palace – Chelsea, ACUM pe VOYO: meci tare pe Selhurst Park
Crystal Palace – Chelsea, ACUM pe VOYO: meci tare pe Selhurst Park
Alte subiecte de interes
Bătător la ochi! Bundesliga și Ligue 1, mai slabe decât Premier League, LaLiga și Serie A dintr-un motiv clar
Bătător la ochi! Bundesliga și Ligue 1, mai slabe decât Premier League, LaLiga și Serie A dintr-un motiv clar
Ce face acum Rareș Ilie, fotbalistul vândut de Rapid în urmă cu doi ani pentru 4.000.000€
Ce face acum Rareș Ilie, fotbalistul vândut de Rapid în urmă cu doi ani pentru 4.000.000€
CITESTE SI
Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

stirileprotv Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!