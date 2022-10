„Rafael Nadal, șeful meu” Tenismenul iberic a câștigat un sondaj care a stabilit cum arată managerul ideal în Spania

Rafael Nadal a fost numit „șeful ideal” de către un segment al populației spaniole, în urma unui sondaj realizat de InfoJobs pe un eșantion de 4917 persoane.

Participanții au fost rugați să răspundă la cerința potrivit căreia și-ar fi putut alege șeful ideal. Luând în cont calitățile pe care aceștia le caută, 45% dintre respondenți au ales Rafael Nadal, locul secund fiind ocupat de Margarita del Val, coordonatoarea platformei Sănătate Globală.

„E umil, onest și pasionat,” au spus cei mai mulți dintre iberici, 58% dintre cei care l-au ales pe Rafael Nadal motivând prin modestia sa, 50%, prin onestitate și încredere, iar 48% au oferit votul lor tenismenului datorită pasiunii arătate de acesta.

În top 3 s-a regăsit și Jeff Bezos, admirat pentru ambiția vizibilă în domeniul muncii.

În ziua de sâmbătă, 8 octombrie 2022, soția tenismenului spaniol a născut un băiețel pe care l-au numit după tatăl său, Rafael Nadal Perello.

Perioada complicată experimentată de cuplul Rafael Nadal - Maria Francisca Perello pare să se fi terminat cu bine, în condițiile în care Maria Perello a fost nevoită să petreacă mai multe săptămâni de sarcină în spital, pentru a rămâne sub supravegherea medicilor, preocupați de greutatea bebelușului.

A survey in Spain indicates that Rafael Nadal would be the ideal boss for most of the Spanish population.

"He is humble, honest and passionated", they say. pic.twitter.com/AeBulM5WYX