Serena Williams, jucatoare de top(less) | Cele mai sexy fotografii aparute pe internet cu sora mai mica a familiei Williams 

Serena Williams are un istoric lung de pictoriale sexy si aparitii in bikini.

Serena Williams are 23 de titluri de Grand Slam in palmares si il cauta pe al 24-lea pentru a o egala pe Margaret Court in clasamentul care numara turneele de mare slem castigate in tenisul feminin in toate timpurile.

Pana atunci, jucatoarea din Michigan se poate lauda cu o intaietate mai putin obisnuita in circuitul WTA. Americanca a avut un numar record de cereri pentru a-si afisa corpul in public.

Sora mai mica a familiei Williams are mai multe aparitii in revista sexy Sports Illustrated Swimsuit, dar a pozat goala si pentru ESPN sau Bazaar.

Mai mult decat atat, Serena Williams nu rateaza ocazia de a-si pune in valoare frumusetea corporala nici pe retelele sociale, unde publica aproape zilnic fotografii noi. Nu mai putin de 12,8 milioane de persoane o urmaresc pe sportiva din SUA pe Instagram.