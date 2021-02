Rivalitatea Simonei Halep cu Serena Williams | VIDEO: cum a reusit romanca sa o invinga de doua ori pe americanca

Din articol Serena Williams o conduce pe Simona Halep cu 9-2 la meciurile directe

Simona Halep si Serena Williams vor juca marti-dimineata al 13-lea meci direct.

Seria meciurilor directe intre Simona Halep si Serena Williams isi scrie marti-dimineata, incepand cu ora 10:00 istoria celui de-al doisprezecelea episod. Cele doua jucatoare vor juca la Melbourne pentru un loc in semifinala cu Naomi Osaka / Su-Wei Hsieh.

Halep si S. Williams s-au intalnit pentru prima oara la Wimbledon, in turul secund al editiei din 2011. A fost primul duel de o importanta deosebita, Simona reusind sa castige in fata americancei inca din prima oportunitate avuta. Halep a castigat primul set, 6-3, dar a fost intoarsa de Serena, scor 6-2, 6-1 in urmatoarele doua manse.

Simona si Serena s-au mai intalnit o singura data la Melbourne. Se intampla in optimile editiei din 2019, cand Serena se impunea in trei seturi, scor 6-1, 4-6, 6-4.

Serena Williams o conduce pe Simona Halep cu 9-2 la meciurile directe



Turul 2, Wimbledon 2011: 3-6, 6-2, 6-1 pentru Serena

Semifinala Roma 2013: 6-3, 6-0 pentru Serena

Sferturi Cincinnati 2013: 6-0, 6-4 pentru Serena

Grupe Turneul Campioanelor 2014: 6-0, 6-2 pentru Simona

Finala Turneul Campioanelor 2014: 6-3, 6-0 pentru Serena

Semifinala Miami 2015: 6-2, 4-6, 7-5 pentru Serena

Finala Cincinnati 2015: 6-3, 7-6 pentru Serena

Sfeturi Indian Wells 2016: 6-4, 6-3 pentru Serena

Sferturi US Open 2016: 6-2, 4-6, 6-3 pentru Serena

Optimi Australian Open 2019: 6-1, 4-6, 6-4 pentru Serena

Finala Wimbledon 2019: 6-2, 6-2 pentru Simona

Intr-al doilea episod demn de adus aminte, Simona Halep a produs inevitabilul si a invins-o, scor 6-0, 6-2 pe Serena Williams. Se intampla in faza grupelor Turneului Campioanelor 2014, in a carui finala S. Williams avea sa isi ia revansa, scor 6-3, 6-0.

Al treilea meci memorabil dintre Serena si Simona s-a desfasurat in semifinalele turneului WTA de la Miami, in 2015. A fost 6-2, 4-6, 7-5 pentru jucatoarea din America de Nord, la capatul unui meci in care Simona s-a apropiat dramatic de prima victorie cu miza mare obtinuta in dauna Serenei.

In 2016, Simona Halep a pierdut dureros in fata Serenei Williams la capatul unui nou meci muncit, in sferturile US Open. A fost 6-2, 4-6, 6-3 pentru sora mai mica a lui Venus, care a reusit sa o elimine pe Simona Halep si la Australian Open, doi ani si jumatate mai tarziu, scor 6-1, 4-6, 6-4.

Cea mai recenta partida ocupa si locul de frunte in memoria suporterilor Simonei Halep, finala de la Wimbledon 2019 curgand intr-un singur sens, incheindu-se cu un dublu 6-2 in mai putin de o ora de joc, in care Halep a comis doar trei greseli nefortate.