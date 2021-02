LIVE MARTI DE LA 10:00 | Simona Halep poate scrie istorie in meciul cu Serena Williams: "Serena e o legenda, dar cand voi iesi pe teren va fi doar o alta adversara."

Simona Halep cauta a treia victorie in fata Serenei Williams pentru a putea juca a treia semifinala a carierei la Australian Open.

Simona Halep are sansa de a juca a treia semifinala la Australian Open a carierei. In drumul spre careul de asi sta tocmai Serena Williams, castigatoare a 23 de titluri de Grand Slam. Partida va avea loc pe Arena Rod Laver marti-dimineata, incepand cu ora 10:00.

Invingatoarea acestui sfert o va intalni in penultimul act competitional pe castigatoarea partidei Naomi Osaka vs. Su-Wei Hsieh.

Serena Williams a jucat o singura semifinala de mare slem in 2020: ultimul Slam castigat, in 2017



Istoricul intalnirilor directe o indica favorita clara pe Serena Williams, care a invins-o de noua ori pe Simona Halep in 11 ocazii. Americanca a pierdut insa cel mai recent meci, finala de la Wimbledon din 2019, dar are ca avantaj faptul ca a castigat singurul duel direct pe care cele doua l-au avut la Melbourne.

Pentru a ajunge in optimi, Serena Williams a fost nevoita sa stea 5 ore si 51 de minute pe teren, in procesul de a le invinge pe Laura Siegemund, Nina Stojanovic, Anastasia Potapova si Aryna Sabalenka. De partea opusa a fileului, Simona Halep a jucat 6 ore si 41 de minute in cele patru meciuri adjudecate in defavoarea Lizettei Cabrera, Ajlei Tomljanovic, Veronikai Kudermetova si a Igai Swiatek.

Timp petrecut de Serena Williams pe teren pana in faza sferturilor: 5 ore si 51 de minute

Timp petrecut de Simona Halep pe teren pana in faza sferturilor: 6 ore si 41 de minute

Serena Williams o conduce pe Simona Halep cu 9-2 la meciurile directe



Turul 2, Wimbledon 2011: 3-6, 6-2, 6-1 pentru Serena

Semifinala Roma 2013: 6-3, 6-0 pentru Serena

Sferturi Cincinnati 2013: 6-0, 6-4 pentru Serena

Grupe Turneul Campioanelor 2014: 6-0, 6-2 pentru Simona

Finala Turneul Campioanelor 2014: 6-3, 6-0 pentru Serena

Semifinala Miami 2015: 6-2, 4-6, 7-5 pentru Serena

Finala Cincinnati 2015: 6-3, 7-6 pentru Serena

Sfeturi Indian Wells 2016: 6-4, 6-3 pentru Serena

Sferturi US Open 2016: 6-2, 4-6, 6-3 pentru Serena

Optimi Australian Open 2019: 6-1, 4-6, 6-4 pentru Serena

Finala Wimbledon 2019: 6-2, 6-2 pentru Simona

"Serena e o legenda. E cea mai buna jucatoare. Nu trebuie sa ma concentrez prea mult la faptul ca joc cu Serena, intotdeauna cade greu cand te gandesti la asta. Am experienta, am jucat atat de multe meciuri cu ea; voi incerca sa ma distrez pe teren si sa dau tot ce am mai bun, pentru ca poti sa o bati pe Serena doar daca joci cel mai bun tenis al tau. Sigur ca e diferit cand stii ca urmeaza sa joci cu Serena. E singura care a castigat 23 de Grand Slam-uri si nu o poti compara cu noi, restul jucatoarelor. Dar cand voi intra pe teren va fi doar o alta adversara si ma voi concentra pe mine insami mai mult decat ma voi concentra pe oponenta pe care o am in fata," a spus numarul 2 WTA despre sfertul cu Serena Williams.

Halep vs. Williams se joaca duminica-dimineata de la ora 10:00 si va fi transmis live text pe www.sport.ro.

Traseul virtual al Simonei Halep la Australian Open 2021



Sferturi: Serena Williams (11 WTA)

Semifinale: Naomi Osaka (3 WTA) / Su-Wei Hsieh (71 WTA)

Finala: Ashleigh Barty (1 WTA)

Rezultatele Simonei Halep la Australian Open



2020: cinci victorii pe tabloul principal, infrangere in semifinale (cu Garbine Muguruza)

2019: trei victorii pe tabloul principal, infrangere in optimile de finala (cu Serena Williams)

2018: sase victorii pe tabloul principal, infrangere in finala (cu Caroline Wozniacki)

2017: infrangere in primul tur (cu Shelby Rogers)

2016: infrangere in primul tur (cu Shuai Zhang)

2015: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala (cu Ekaterina Makarova)

2014: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala (cu Dominika Cibulkova)

2013: infrangere in primul tur (cu Kristina Mladenovic)

2012: infrangere in primul tur (cu Paula Ormaechea)

2011: doua victorii pe tabloul principal, infrangere in turul 3 (cu Agnieszka Radwanska)

2010: infrangere in primul tur al calificarilor