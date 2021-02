Simona Halep da cartile pe fata inaintea partidei cu S. Williams: "Sigur ca e diferit cand stii ca urmeaza sa joci cu Serena. Nu o poti compara cu noi, restul jucatoarelor!" 

Cand Jim Courier i-a preluat interviul pe teren imediat dupa incheierea meciului cu Iga Swiatek, Simona Halep nu a ezitat in a declara imediat ca Serena Williams, urmatoarea adversara a romancei este "o legenda, cea mai buna jucatoare".

Tocmai din acest motiv, Halep a spus ca ar fi cel mai potrivit sa nu se gandeasca prea mult la numele adversarei pe care o va infrunta in sferturile de finala, cat la jocul ei si la a se bucura de ocazia pe care acest meci i-o aduce.

"Sigur ca e diferit cand stii ca urmeaza sa joci cu Serena. E singura care a castigat 23 de Grand Slam-uri si nu o poti compara cu noi, restul jucatoarelor. Dar cand voi intra pe teren va fi doar o alta adversara si ma voi concentra pe mine insami mai mult decat ma voi concentra pe oponenta pe care o am in fata," a spus numarul 2 WTA despre sfertul cu Serena Williams.

"A fost un meci mare, am simtit presiunea, dar sunt fericita ca l-am putut castiga. Inseamna mult pentru mine si sunt fericita ca mi-am jucat jocul si ca m-am simtit grozav pe teren. Presiunea a venit din modul in care am jucat ultimul meci impotriva ei. Am avut asteptarea de la mine sa fac un meci mai bun, lucru pe care l-am reusit si de care sunt multumita. In plus, mai exista presiunea turneului, nu e nimic specific. Faptul ca sunt aici si dau 100% din tot ce am ma face sa simt presiune," a declarat Simona Halep despre victoria cu Iga Swiatek din optimi.

Simona Halep vs. Serena Williams se joaca marti, 16 februarie. Duelul va debuta in jurul orei 10:00, ora Romaniei.

