Serena Williams, „femeia fatală” a Super Bowl LVI: apariție bombastică a sportivei din SUA într-una din reclamele ediției 2022

Serena Williams a furat atenția tuturor în pauza Super Bowl LVI. A 56-a finală a sezonului de NFL în fotbalul american a fost câștigată de Los Angeles Rams, în urma unei reveniri impresionante conturate de Kupp și Gay în ultimul sfert, Super Bowl 2022 încheindu-se cu scorul de 23-20, în defavoarea Cincinnati Bengals.

Faimoasele reclame difuzate în timpul pauzelor din timpul Super Bowl au cuprins și una realizată de Michelob ULTRA, în care Serena Williams a semnat o apariție spectaculoasă.

Producător de bere cu un conținut caloric scăzut, dar și de băuturi din fructe, Michelob ULTRA s-a bazat pe Serena Williams și actorul Steve Buscemi ca principali reprezentanți în această apariție comercială.

Sportiva cu 23 de titluri de mare șlem în palmares a jucat rolul „Femme Fatale,” intrând cu mare eleganță într-un club de bowling, sub privirile languroase ale bărbaților din interiorul acestuia.

Tenisul a fost reprezentat în Super Bowl LVI nu doar pe ecranele Stadionului SoFi din Los Angeles, ci și pe terenul de joc, unde Billie Jean King a participat la tragerea la sorți.

În 2020 și 2021, 101, respectiv 91 de milioane de cetățeni ai Statelor Unite ale Americii au urmărit desfășurarea Super Bowl în fața televizorului.

