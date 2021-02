Premiera pentru romanca: de la ce ora se va disputa blockbuster-ul Simona Halep vs. Serena Williams | Adversara din semifinale va fi Naomi Osaka ori Su-Wei Hsieh

Simona Halep va juca marti-dimineata impotriva Serenei Williams in sferturile Australian Open.

Organizatorii Australian Open au stabilit ora de start a meciului dintre Simona Halep si Serena Williams, care face parte din faza sferturilor de finala ale competitiei.

Halep si Williams vor juca al 12-lea meci direct marti, 16 februarie, incepand cu ora 10:00, fus orar romanesc. Partida va fi prima a programului sesiunii de seara de pe Arena Rod Laver, cea mai mare a complexului Melbourne Park. Este pentru prima oara, in 11 participari, cand Simona Halep nu este programata de organizatori sa joace vreun meci in sesiunea de zi la Melbourne pana in faza sferturilor de finala, inclusiv.

La ora 02:00, ora Romaniei, Naomi Osaka si Su-Wei Hsieh vor pasi pe aceeasi arena pentru a stabili jucatoarea care va astepta in semifinala jumatatii inferioare de tablou invingatoarea meciului dintre Simona Halep si Serena Williams.

Halep vs. S. Williams va fi transmis live text pe www.sport.ro.