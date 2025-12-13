Gyor a învins cu 1-0 în deplasare formația Nyiregyhaza, în etapa a 17-a a campionatului Ungariei. Paul Anton (34 de ani), Claudiu Bumba (31), Ștefan Vlădoiu (26) și Dejan Boldor (30 de ani) sunt legitimați la învingători.

Gyor a urcat provizoriu pe primul loc în Ungaria

Mijlocașul defensiv Paul Anton, căpitanul lui Gyor, a fost integralist. De asemenea, mijlocașul ofensiv Claudiu Bumba a fost utilizat ca vârf fals, înlocuit în minutul 62 al confruntării.

De asemenea, fundașul dreapta Ștefan Vlădoiu a intrat la pauză. Stoperul Deian Boldor a rămas pe banca de rezerve.

Singurul gol al confruntării a fost marcat de către Gavric pentru Gyor în minutul 66.

Ferencvaros, obligată să obțină un egal cu Debrecen

În urma victoriei, Gyor a urcat pe locul 1 din campionatul Ungariei cu 32 de puncte în 17 etape. Ferencvaros (locul 2, 31 de puncte) își va disputa meciul din rundă duminică, de la 15:45, pe teren propriu cu Debrecen.