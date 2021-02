Unde se va face diferenta in meciul Simona Halep vs. Serena Williams? | Cei 3 factori care vor decide jucatoarea calificata

Invingatoarea meciului Simona Halep vs. Serena Williams va juca in semifinale cu Naomi Osaka.

Simona Halep si Serena Williams joaca in aceasta dimineata al 13-lea meci direct. Cel mai recent duel s-a incheiat cu scor favorabil romancei, scor 6-2, 6-2 in finala turneului de la Wimbledon din 2019, dar jucatoarea din SUA o conduce, per total, cu 9-2 la meciurile directe pe Simona.

Va fi prima confruntare intre Simona si Serena dupa o pauza de 584 de zile, cauzata partial de pandemia de coronavirus.

3 factori care vor decide soarta meciului dintre Simona Halep si Serena Williams



1. Serviciul

Simona Halep i-a oferit o singura minge de break Serenei Williams in finala de la Wimbledon din 2019, dar, pentru a repeta aceasta performanta, romanca are nevoie de primul serviciu. 67,5% din primele servicii executate de Halep in turneu pana acum au intrat in teren, jucatoarea din Constanta inregistrand un procentaj aproape identic in ce priveste numarul punctelor castigate cu prima serva. In plus, Halep a servit, in medie, 3 asi per meci la AO 2021.

De partea indepartata a fileului, Serena Williams a aterizat doar 57,7% din primele servicii in teren, dar a fost transanta atunci cand prima serva a intrat in careul terenului advers, adjudecandu-si 80,2% din punctele jucate cu prima serva. Serena a servit, in medie, 7 asi per duel jucat la AO 2021.

2. Abilitatea de a risca eficient

In cele patru meciuri, castigate cu Cabrera, Tomljanovic, Kudermetova si Swiatek, Simona Halep a lovit, in medie, un numar de 20 de lovituri castigatoare, o statistica imbunatatita in raport cu anii anteriori, notand o crestere de apetit ofensiv si de risc pentru Simona Halep.

Serena Williams nu este mult in fata la acest capitol, jucatoarea din Michigan laudandu-se cu 23 de winnere lovite, in medie, per tur jucat la Melbourne in acest an.

3. Jocul de picioare si cum va ajuta acesta randamentul defensiv

Spre deosebire de alte editii, Simona Halep a aplicat un joc mai curajos, dar acest lucru i-a marit numarul de erori nefortate, care a ajuns, in medie, la 21 per meci jucat in acest turneu. Totusi, miscarea in teren si apararea Simonei Halep au fost la un nivel inalt, cu exceptia primelor seturi din partidele cu Ajla Tomljanovic si Iga Swiatek.

Media este usor mai mare decat a Serenei Williams, care a gresit nefortat de 20,75 ori per meci la Australian Open 2021, dar americanca a fost laudata la randul ei pentru mobilitatea afisata in teren, inclusiv de Darren Cahill.

In cele patru tururi jucate pana acum, Simona Halep a stat mai mult pe teren cu 49 de minute decat Serena Williams, diferenta care s-ar putea dovedi insesizabila, avand in vedere adrenalina si motivatia pe care le vor resimti ambele jucatoare la ora de start a meciului.

Halep vs. Williams incepe de la ora 10:00 si este transmis live text pe www.sport.ro.