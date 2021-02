Un sfert de milion de dolari pentru castigatoarea din sfertul Simona Halep vs. Serena Williams | In total, americanca a castigat din tenis cu $56 de milioane mai mult decat romanca 

Castigatoarea meciului dintre Simona Halep si Serena Williams va adauga $250,000 la cecul total de la Australian Open.

Prin accederea in faza sferturilor de finala, Simona Halep si Serena Williams si-au asigurat cate un cec in valoare de $403,463, dar meciul direct din faza ultimelor opt jucatoare nu are doar miza gloriei si a calificarii in semifinale.

Din punct de vedere financiar, miza partidei este grea, jucatoarea invingatoare urmand sa adauge un sfert de milion de dolari la premiul sau total, ajungand astfel la suma de $653,225.

Evident, calificarea mai departe asigura o sansa in plus la castigarea premiului cel mare, care in acest an ajunge la $2,113,375 de dolari americani.

In cariera sa de jucatoare profesionista, Simona Halep a incasat cecuri totale in valoare de $37,045,910, in vreme ce Serena Williams a fost rasplatita cu $93,634,967 pentru numeroasele performante inregistrate in circuitul WTA. Halep a devenit tenismena profesionista in 2006, pe cand Serena Williams, in 1995.

Simona Halep vs. Serena Williams se joaca marti-dimineata de la ora 10:00 pe Arena Rod Laver. Confruntarea va fi transmisa live text pe www.sport.ro.