Scene incredibile la Australian Open! Rafael Nadal, HUIDUIT dupa ce l-a eliminat pe favoritul gazdelor! VIDEO

Fanii australieni l-au huiduit pe Nadal dupa ce a mai eliminat un jucator de-al lor.

Rafael Nadal, locul 2 ATP, a fost puternic huiduit la Australian Open dupa victoria lui din turul al treilea. Ibericul l-a invins pe favoritul numarul 27, australianul Alex de Minaur, scor 6-1, 6-2, 6-4, dupa doua ore si 24 de minute de joc. Anterior, ibericul mai eliminase doi reprezentati ai gazdelor, pe austrlienii Duckworth si Ebden.

Spaniolul in varsta de 32 de ani nu a pierdut pana acum niciun set in turneu, administrand infrangeri usturatoare favoritilor publicului, care l-au huiduit pe iberic la interviul acordat de acesta pe teren imediat dupa succesul cu de Minaur. Rafa a fost intrebat de John McEnroe ce a simtit in momentele in care adversarul lui era mult mai sustinut din tribune decat el. "Nu ma pot plange. Vreau sa-l felicit pe Alex pentru un debut de sezon foarte bun. E un jucator excelent si are un viitor stralucit. Chiar daca am jucat impotriva unui australian asa cum este el, o parte din public a fost si cu mine si sunt foarte respectuosi. Este un sentiment grozav. Nu va pot multumi indeajuns pentru toata sustinerea pe care mi-ati acordat-o aici dintotdeuna. Cea mai buna veste este ca voi putea juca in continuare aici", a declarat Nadal la final.