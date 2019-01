Caroline Wozniacki a facut-o PRAF pe Maria Sharapova dupa meciul de la Australian Open! De la ce a pornit totul

Caroline Wozniacki si Maria Sharapova au disputat si un meci al declaratiilor la Melbourne.

Campioana en-titre de la Australian Open, Caroline Wozniacki, a fost eliminata vineri de la Australian Open in turul al treilea de catre favorita numarul 30, Maria Sharapova, scor 4-6, 6-4, 3-6, la capatul unui meci de doua ore si 26 de minute de joc. Dupa aceasta infrangere, Wozniacki ar putea parasi Top 10 WTA.

Aceasta a fost a 13-a confruntare dintre cele doua, insa ele au purtat o batalie si in sala de conferinte. Wozniacki, locul 3 WTA, a fost o contestatara inraita a tratamentului pe care rusoaica l-a primit dupa revenirea in circuit si dupa ispasirea pedepsei pentru dopaj. Daneza a fost impotriva acordarii de wild-carduri din partea turneelor in situatia Mashei. Cele doua s-au tot evitat in competitii, insa au fost nevoie sa se infrunte in turul trei la Melbourne.

Dupa meci, Wozniacki a fost intrebata de jurnalistii prezenti la Antipozi care este relatia cu Sharapova. "Cred ca este la fel ca intotdeauna. Ea nu vorbeste cu nimeni, are echipa ei si planul ei de lucru. Asta e situatia. Eu imi vad de treaba, am prietenii mei si asta e. Noi doar jucam, suntem in circuit. Suntem concurente. Amandoua incercam sa dam tot ce avem mai bun pe teren si luptam foarte mult", a spus Wozniacki la conferinta de presa.

De partea cealalta, Sharapova a fost ceva mai transanta in declaratii: "Mie doar imi place sa castig. Sunt foarte fericita si mandra de modul cum am luptat azi si ca sunt in optimi. Asta e tot ce conteaza", a declarat si Sharapova, care o va intalni in turul patru pe favorita gazdelor, Asheligh Barty, locul 15 WTA.