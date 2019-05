ROLAND GARROS 2019 | Simona Halep - Lesia Tsurenko, LIVE ORA 12:00! Tsurenko, "victima" preferata a Simonei Halep

Urmarim si comentam impreuna pe www.sport.ro meciurile Simonei Halep de la Roland Garros 2019!

Simona Halep, locul trei in clasamentul WTA, isi continua drumul la Roland Garros 2019, singurul turneu de Grand Slam la care a inregistrat rezultate foarte bune de-a lungul timpului. Jucatoarea noastra, supranumita “Regina Zgurii”, a trecut in primul tur la Roland Garros de Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA, scor 6-2, 3-6, 6-1, dupa o ora si 36 de minute de joc, iar in turul al doilea de Magda Linette, locul 87 WTA, scor 6-4, 5-7, 6-3, dupa doua ore si 12 minute de joc. In turul al treilea, Simona o va intalni pe ucraineanca Lesia Tsurenko, locul 27 WTA.

Cel mai bun loc pe care l-a ocupat jucatoarea din Ucraina este 23 WTA, atins anul acesta, in luna februarie. Cele doua jucatoare se vor intalni in circuitul feminin de tenis pentru a opta oara, scorul fiind 7-0 in favoarea Simonei. Ultima lor confruntare a avut loc anul acesta la turneul de la Dubai, acolo unde Simona s-a impus, scor 6-3, 7-5. In cele sapte intalniri, Tsurenko a reusit sa-i ia Simonei un singur set, in 2014, pe iarba de la Wimbledon. Totusi, ele nu au jucat niciodata pe zgura, suprafata preferata a Simonei. Castigatoarea dintre Hale psi Tsurenko se va duela in optimile de finala cu invingatoarea din meciul Puig – Swiatek.

Simona Halep – Lesia Tsurenko, Roland Garros 2019. Ora de start

Anul acesta, Lesia a castigat doar doua meciuri pe suprafata rosie si a pierdut doua partide. Ea le-a invins pe suprafata rosie pe Eugenie Bouchard si pe Aleksandra Krunic. De asemenea, ea a fost invinsa la Madrid in primul tur de Angelique Kerber, iar la Roma de Yulia Putintseva. Tsurenko a castigat in cariera ei patru WTA si a strans din tenis 4,194,492 de dolari.

Organizatorii celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului au programat partida dintre cele doua jucatoare pe principala arena de la Stade Roland Garros, Philippe Chatrier, primul meci al zilei, care va incepe de la ora 12:00, ora Romaniei. Tot joi ca evolua la Paris pe tabloul de simplu si Irina Begu.

Lesia Tsurenko, "victima" preferata a Simonei Halep

Avand in vedere istoriul confruntarilor dintre cele doua jucatoare, se poate spune ca Simona nu ar putea intampina probleme in fata ucrainencei. Chiar si asa, romanca nu-si subestimeaza adversara. Ea a declarat la Paris ca va trebui sa joace chiar si mai inteligent decat a facut-o la intalnirile precedente.

"Cu Tsurenko am jucat de foarte multe ori, am castigat meciurile, insa nu a fost simplu niciodata, mereu a fost dificil, este o jucatoare care se foloseste de forta ta si ar trebui sa joc mai inteligent, mai destept", a spus Simona Halep la conferinta de presa de dupa victoria din turul doi.

Simona Halep, favorita clara cu Lesia Tsurenko la Roland Garros 2019



Simona Halep este favorita clara in duelul cu Lesia Tsurenko. Bookmakerii i-au acordat jucatoarei noastre cota 1.10 pentru un succes in fata ucrainencei, in timp ce adversara romancei a primit cota 7 pentru a produce surpriza de a o elimina pe campioana en-titre la Paris. Mai mult, fostul lider mondial din WTA este marea favorita si la castigarea titlului la Roland Garros, pentru al doilea an consecutiv. Ea a primit cota de 6, in timp ce pe locul 2 e americanca Serena Williams, care a primit cota 10. Serena se afla la egalitate cu Naomi Osaka, liderul mondial din WTA.