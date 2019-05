Inca un SOC la Roland Garros! Pliskova a fost eliminata, insa Simona Halep NU o poate depasi in clasament! Osaka va ramane lider

A doua favorita a turneului de la Roland Garros a fost eliminata in turul al treilea!

Karolina Pliskova, locul 2 WTA si favorita numarul 2 la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, a fost eliminata in turul al treilea de catre croata Petra Martic, locul 31 WTA, scor 6-3, 6-3, la capatul unui meci care a durat o ora si 27 de minute de joc. In continuare, jucatoarea din Croatia o va intalni in optimile de finala pe castigatoarea dintre Kaia Kanepi si Veronika Kudermetova.

Pentru campioana de anul acesta de la Roma, aceasta infrangere reprezinta fara indoiala un mare soc, insa ea poate sta linista in clasamentul WTA. Doar doua jucatoare o pot intrece in ierarhia WTA, doar daca se impun la turneul de la Paris. Este vorba despre Ashleigh Barty si Elina Svitolina, insa nimeni nu o mai poate devansa pe Naomi Osaka, liderul mondial din WTA. Pliskova era singura care se mai afla in cursa de cucerire a celei mai bune pozitii din clasamentul mondial.

Simona Halep nu o poate intrece pe Pliskova in clasament, nici macar cu titlul

Deoarece are de aparat 2000 de puncte de pe urma titlului cucerit anul trecut, Simona nu poate sa se apropie prea mult de primele pozitii din clasament. Dupa eliminarea din turul al treilea, Pliskova are 5685 de puncte, iar Simona poate ajunge la un maxim de 5533 de puncte daca se impune pentru al doilea an la rand la Paris.