Ana Bogdan (30 de ani, 57 WTA) a jucat, în meciul cu Lesia Tsurenko (34 de ani, 60 WTA) cel mai lung tiebreak din istoria turneelor feminine de simplu desfășurate pe iarba de la Wimbledon.

Maxi tiebreak-ul setului decisiv s-a încheiat scor 20-18 în favoarea sportivei din Ucraina, care s-a impus, după 3 ore și 40 de minute, revenind de la 0-1 la seturi.

„Poate fi oboseală fizică, și oboseală mentală pentru că nivelul la care trebuie să fii aici, energetic și mental, e unul foarte înalt, dar cred că a fost și căldura de astăzi, cred că au fost adunate de fapt. Cum să zic, e un moment pe care n-o să-l uit vreodată...

E destul de dureros acum, dar poate că peste câteva zile o să-l privesc cu alți ochi și cred că îmi va da putere pe viitor și îmi arată că totuși am fost puternică și mi-am depășit multe limite.

Cred că uneori erau momente în care simțeam clar că nu mai pot, că poate ar fi mai bine să mă opresc pentru că îmi era foarte, foarte rău și mă tot uitam la antrenor și îi spuneam lucrurile astea și încerca să mă liniștească pentru a putea continua.

Deci, nu știu, astăzi mi-am depășit multe limite. Da, putem spune că astăzi m-am învins pe mine,” a spus Ana Bogdan, într-un interviu acordat Eurosport, după încheierea partidei.

2️⃣0️⃣-1️⃣8️⃣

The 38-point tie-break between @LTsurenko and @ana_bogdan was the longest in Grand Slam women's singles history ????#Wimbledon pic.twitter.com/LxAZcjjMR7