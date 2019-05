ROLAND GARROS | Simona Halep, un altfel de interviu! Momentul care a facut-o sa se simta stanjenita: "M-am simtit prost, am cautat pe Google!"

Simona Halep a acordat un interviu pentru revista turneului Roland Garros! Ce le-a spus romanca francezilor.

Simona Halep, campioana en-tire de la Roland Garros, a acordat un interviu aparut pe site-ul oficial al celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului. Romanca a marturisit ca iubeste moda si poarta cu drag tinute croite de designeri cunoscuti in intreaga lume, insa doar pe cele simple, clasice, sa nu iasa in evidenta prea mult. “M-am nascut sa port blugi, hanorac si incaltaminte sport”, a spus Simona la Paris.

Simona a declarat in mai multe randuri ca orasul ei preferat este Parisul. Intrebata daca moda din Capitala Frantei o face sa iubeasca si mai mult orasul, Simona a raspuns fara vreo ezitare: “Bineinteles ca da. Brandurile mele preferate sunt case de moda ca Dior, Chanel, Sonia Rykiel, Yves Saint-Laurent. Imi place sa ma uit la prezentari de moda, sa merg la magazine si sa vad ce este acolo. Port unele tinute, dar doar pe cele mai clasice si mai simple. De fapt, moda devine un pic cam extravaganta pentru mine, nu prea mai pot sa port ce creeaza designerii acum… M-am nascut sa port blugi, hanorac si incaltaminte sport”, a mai spus Simona.

Simona Halep, la Paris despre moda, limba franceza si superstitii

“Nu te joci cu moda in Franta. La Paris, iti dai seama ca oamenii s-au gandit bine cum sa se imbrace in ziua respectiva. Ararta foarte bine si vor sa arate bine oricand ies pe strada. Insa uneori este prea mult: arata ca si cum ar merge la o nunta. Atunci cand joc la Roland Garros vad doar hotelurile si terenurile de tenis. Nimic altceva. Nu am timp pentru mine, nici macar pentru o plimbare in oras. De aceea vin la Paris in vacanta atunci cand nu joc. Ador arhitectura de aici. Champs-Elysees este bulevardul perfect pentru o plimbare si pentru a manca o inghetata. Si, evident, pentru a face cumparaturi. Iubesc acest loc. Parisul este cel mai frumos loc de pe pamant”, a afirmat sportiva in varsta de 27 de ani.

Simona a vorbit putin si despre cunosctintele ei de limbra franceza: “Sincer, nu am fost buna la limbi straine. Franceza era a doua limba straina pe care o studiam, dupa italiana. Am studiat franceza patru sau cinci ani, dar in Romania orele de limbi straine nu sunt intensive, sunt doar doua sau trei ore pe saptamana. Imi dau seama ca nu ii stiu nici pe francezi. Stiu multe persoane care locuiesc aici, dar care nu sunt francezi, cum este agentul meu Virginia Ruzici, sau oameni care sunt pe jumatate francezi, pe jumatate altceva…”. In continuare, constanteanca a vorbit si despre supersitiile pe care le are: “Fac multe lucruri din superstitie, dar nu o sa vi le spun. Le tin pentru mine… tot din superstitie”.



Simona Halep a marturisit ca nu era fan tenis in copilarie

“Cand eram mai mica nu eram un fan al tenisului. Nu aveam un model, nu aveam postere pe pereti. Imi placea Justine Henin, dar nu pot spune ca eram un fan. Stiu ca este ceva neobisnuit in tenisul de astazi. Acum adolescentii nu rateaza niciun meci. Exista retelele de socializare. Ai sentimentul ca se uita tot timpul la tenis. Mie nu imi pasa si cred ca asta m-a ajutat intr-un fel, m-am concentrat pe mine. Voiam sa devin mai buna fara sa copiez pe cineva”, a dezvaluit Simona.

In incheierea interviului acordat la Paris, Simona a fost intrebata daca stie cine a fost Roland Garros. “A fost un aviator. L-am cautat pe internet inainte de prima mea finala, in 2014. Am fost intrebata in timpul turneului si nu am stiut raspunsul. M-am simtit un pic prost, astfel ca am cautat pe Google in drumul spre hotel. Acum stiu cine a fost. Mi-am facut temele”, a mai spus Halep.