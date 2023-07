Meciul a durat trei ore şi 40 de minute, dintre care o oră şi 45 de minute pentru ultimul set. Românca s-a simţit rău şi a cerut un time out medical la începutul setului doi.

Sportiva de 30 de ani nu trecuse până acum de turul al doilea la Wimbledon. Ea a mai ajuns în turul al treilea la Australian Open (2018) şi Roland Garros (2021).

Ucraineanca a valorificat cea de-a șaptea minge de meci din tie-break și s-a calificat pentru prima dată în carieră în optimile de la Wimbledon.

"Tsurenko a ajuns pentru prima dată în optimile de finală de la Wimbledon, câștigând un meci thriller.

Lesia a jucat un tie-break epic în setul final împotriva Anei Bogdan, dar a reușit să ajungă la victorie. În tie-break-ul decisivului, Lesia a salvat 5 mingi de meci ale adversarei ei și a fructificat-o ea însăși pe a 7-a. În mod curios, a fost cel mai lung tie-break din istoria turneelor ​​de Grand Slam la simplu feminin", au scris jurnaliștii de la sport.ua.

3 hours and 40 minutes ????

Lesia Tsurenko prevails in an incredible battle against Ana Bogdan, 4-6, 6-3, 7-6(18) ????#Wimbledon pic.twitter.com/kS63QxBQVI