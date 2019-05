SIMONA HALEP, TURUL 3 LA ROLAND GARROS | Simona si-a aflat adversara de sambata dupa un meci de INFARCT! A fost 11-9 in setul decisiv

Simona Halep si-a aflat adversara din turul trei de la Roland Garros!

Lesia Tsurenko (Ucraina, locul 27 WTA) este adversara Simonei Halep din turul trei de la Roland Garros 2019! Jucatoarea din Ucraina a invins-o in turul al doilea pe Aleksandra Krunic (Serbia, locul 76 WTA), scor 5-7, 7-5, 11-9, la capatul unui meci care a durat trei ore si 6 minute de joc. Meciul lor a fost intrerupt din cauza intunericului la scorul de 7-5, 5-7, 6-6, pe cand ucraineanca se pregatea sa serveasca.

Tsurenko a fost un car de nervi la revenirea pe teren dupa ce arbitra de scaun a decis ca o minge a ei a iesit cu putin din teren, iar punctul i-a revenit adversarei ei, Aleksandrei Krunic, insa ucraineanca si-a pastrat calmul si a castigat pana la urma. Simona Hale psi Lesia Tsurenko se stiu foarte bine. Ele au disputat de-a lungul vremii sapte partide, toate castigate de catre romanca. In toate cele sapte intalniri, Tsurenko nu a reusit sa-i ia Simonei decat un singur set, pe iarba de la Wimbledon in 2014. Cel mai recent duel a avut loc la Dubai, anul acesta, acolo unde romanca s-a impus, scor 6-3, 7-5. Meciul lor va avea loc la Paris sambata, la o or ape care organizatorii o vor anunta in curand.

Ce spune Simona Halep despre duelul cu Tsurenko

"Cu amandoua am mai jucat, cu Tsurenko am jucat de foarte multe ori, am castigat meciurile, insa nu este un meci usor, mereu a fost dificil, este o jucatoare care se foloseste de forta ta si ar trebui sa joc mai inteligent, mai destept. Cu Krunic am jucat demult, nu stiu exact acum cum joaca, ma voi uita un pic insa e turul trei, deja nivelul creste si vreau sa fiu concentrata pe jocul meu mai mult", a spus Simona Halep la conferinta de presa de dupa victoria din turul doi.