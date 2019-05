"OMG! Era sa o pateasca IAR!" Simona Halep si-a invatat lectia! Faza ca in MATRIX de la meciul cu Linette

Simona Halep si-a invatat lectia in finala de la Madrid 2019.

Simona Halep, locul 3 in clasamentul WTA, a avut parte de un test dificil in fata Magdei Linette, locul 87 WTA, la Roland Garros.

Jucatoarea din Polonia a reusit sa joace un tenis foarte bun in fata campioanei en-titre, iar romanca a fost nevoita sa joace trei seturi pentru a se impune si califica in turul al treilea, scor 6-4, 5-7, 6-3, dupa doua ore si 12 minute de joc.

In cotinuare, Simona va juca impotriva castigatoarei dintre Krunic si Tsurenko. Meciul celor doua a fost intrerupt in setul decisiv, la scorul de 6-6 si se va relua astazi. Meciul din turul trei este programat sambata, pe 1 iunie, la o ora pe care organizatorii o vor comunica in cursul zilei de azi. In timpul meciului cu Linette, Simona a demonstrat ca si-a invatat lectia dupa intamplarea nefericita din finala de la Madrid.

Simona Halep si-a invatat lectia si a pus-o in practica la Roland Garros 2019

Simona Halep era cat pe ce sa fie din nou atinsa de minge in meciul din turul al doilea cu Linette, insa romanca s-a ferit la limita si a scapat neatinsa, spre deosebire de finala de la Madrid 2019, in care mingea trimisa de Kiki Bertens a atins-o pe Halep, iar punctul s-a pus pentru olandeza, desi mingea ei se indrepta in afara terenului.

Fanii romancei au recunoscut imediat asemanarea dintre cele doua faze si s-au bucurat pentru favorita lor, care a lasat de aceasta data mingea sa iasa in afara terenului fara sa se lase atinsa de minge.