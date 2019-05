ROLAND GARROS 2019 | Organizatorii au facut anuntul: la ce ora va juca Simona Halep cu Lesia Tsurenko

Simona Halep a aflat la ce ora va juca in turul al treilea la Roland Garros 2019!

Simona Halep, campioana en-titre la Roland Garros 2019, va evolua in turul al treilea la Openul francez cu Lesia Tsurenko, locul 27 WTA. Sportiva noastra s-a calificat in turul trei dupa ce a invins-o in runda secunda pe poloneza Magda Linette, locul 87 WTA, scor 6-4, 5-7, 6-3, la capatul unui meci care a durat doua ore si 12 minute de joc.

De partea cealalta, ucraineanca Lesia Tsurenko, s-a impus in turul secund in fata sarboaicei Aleksandra Krunic, locul 76 WTA, scor 5-7, 7-5, 11-9, dupa trei ore si 6 minute de joc. Partida dintre Simona Halep si Lesia Tsurenko va fi cea de-a opta confruntare a lor in circuitul feminin de tenis. Totusi, partida de la Paris din turul trei va fi intr-un fel o premiera, asta pentru ca nicio confruntare anterioara nu a mai fost disputata pe zgura, suprafata preferata a Simonei Halep. In turul inaugural, ucraineanca a trecut de Eugenie Bouchard, revenita in circuit dupa o pauza de doua luni. De partea cealalta, Simona a invins-o in prima runda pe Ajla Tomljanovic.

Organizatorii au anuntat ora de start a partidei dintre Simona Halep si Lesia Tsurenko

Organizatorii francezi au anuntat ora la care va juca Simona Halep in turul al treilea la turneul de la Paris. Astfel, campioana en-titre se va duela cu Lesia Tsurenko sambata, pe 1 iunie, de la ora 12:00, ora Romaniei, partida aceasta fiind prima a zilei pe arena principala din complex, Philippe Chatrier. In primul tur, romanca a fost programata sa joace pe Philippe Chatrier, iar in turul doi pe Suzanne Lenglen.

Lesia Tsurenko a disputat anul acesta pe suprafata rosie doar patru meciuri, din care a castigat doua si a pierdut doua. La Madrid a fost eliminata in primul tur de Angelique Kerber in minimul de seturi, iar la Roma tot in runda inaugurala, dar de catre Yulia Putintseva, tot in doua seturi. “Cu Tsurenko am jucat de foarte multe ori, am castigat meciurile, insa nu este un meci usor, mereu a fost dificil, este o jucatoare care se foloseste de forta ta si ar trebui sa joc mai inteligent, mai destept”, a spus Simona despre urmatoarea ei adversara.