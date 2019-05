ROLAND GARROS 2019 | Tsurenko si cosmarul pe care l-a trait chiar de ziua ei la Roland Garros! Cea a patit viitoarea adversara a Simonei Halep

Lesia Tsurenko a vorbit despre cosmarul pe care l-a trait chiar de ziua ei la Roland Garros 2019.

Lesia Tsurenko, adversara Simonei Halep din turul trei de la Roland Garros, a implinit 30 de ani chiar la Paris, pe 30 mai, in ziua cand meciul ei din turul doi cu Aleksandra Krunic a fost programat. Ucraineanca de pe locul 27 WTA nu a putut sa castige meciul in aceeasi zi in care partida incepuse, arbitra de scaun hotarand sa se suspende pentru urmatoarea zi din cauza intunericului.

Astfel, Lesia Tsurenko a fost nevoita sa revina vineri pe teren pentru a termina partida cu Krunic din turul doi. Pana la urma, jucatoarea de tenis din Ucraina s-a impus dupa trei ore si 6 minute de joc, scor 5-7, 7-5, 11-9. La conferinta de presa de dupa meci, ea a spus ca a 30-a zi a ei de nastere a fost “cea mai urata din viata ei”. Ucraineanca a marturisit ca a avut doar ganduri negative, s-a luptat cu sine pentru a nu renunta, a jucat cu o racheta rupta fara sa fi stiut, iar noaptea nu a putut dormi deloc.



Lesia Tsurenko a vorbit despre "cea mai urata" zi de nastere din viata ei

“Cred ca principala problema mentala ieri a fost ca implinisem 30 de ani, am avut prea multe ganduri si tocmai de asta a fost si cea mai urata zi. Am crezut ca ma voi simti bine, dar nu a fost asa deloc, de fapt ma simtisem rau de acum doua zile. Ma gandeam ca acum ca fac 30 de ani nu prea mai am mult timp la dispozitie, nu mai pot juca asa mult in circuit. M-am gandit la lucrurile astea, care nu sunt chiar asa de rele, dar nu m-am putut concentra la meci asa cum ar fi trebuit. La un moment dat am crezut ca renunt, voiam sa plec de pe teren mai repede, dar am ramas, am luptat”, a spus Lesia Tsurenko la conferinta de presa.

“Conditiile au fost dificile. Am jucat in ploaie, apoi s-a intunecat, iar cel mai amuzant lucru e ca am jucat cu racheta rupta. Am jucat asa pentru ca am crezut ca este intacta, dar are totusi o fisura in ea. Aceea a fost prima mea racheta… asa ca da… multe lucruri noi mi s-au intamplat ieri”, a mai spus ucraineanca la Paris.