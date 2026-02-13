GALERIE FOTO Specialistul a dat verdictul după decizia scandaloasă a lui Radu Petrescu: „Este cea mai urâtă fază din campionatul nostru”

Specialistul a dat verdictul după decizia scandaloasă a lui Radu Petrescu: „Este cea mai urâtă fază din campionatul nostru” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un fost arbitru important din campionatul României a oferit un verdict în legătură cu controversa imensă din Petrolul - FC Argeș.

TAGS:
FC ArgespetrolulSuperligaradu petrescuaribtru
Din articol

Petrolul s-a impus în fața lui FC Argeș, scor 2-1, într-un meci jucat la Ploiești din etapa 27 de Superliga.

Golurile ploieștenilor au fost marcate de Hanca (65') și de Dumitrescu (88'), în timp ce de la piteșteni a marcat Bettaieb.

Marius Avram, scandalizat de decizia lui Radu Petrescu 

Fostul arbitru a vorbit despre una dintre cele mai controversate decizii de arbitraj din acest sezon al Superligii.

Marius Avram nu s-a ferit să evidențieze faptul că decizia lui Radu Petrescu a fost total nejustificată. 

  • Gol arges petrolul 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Singura explicație care există este că un membru al brigăzii i-a comunicat (n.r. lui Radu Petrescu) că a dat un fault aiurea, care nu a fost, iar el a zis că o întoarce, gândindu-se că în aglomerația aia va fi o ținere sau vreo împingere și a fluierat foarte repede, în timp ce mingea era în aer.

La această fază la care nu a existat nici cea mai mică atingere la care să se poată da fault. Fără îndoială este cea mai urâtă fază din campionatul nostru, nu am mai văzut să se fluiere așa”, a spus Marius Avram la Digi Sport.

În urma acestui rezultat, FC Argeș ar putea pierde locul de play-off la finalul acestei etape, în timp ce Petrolul a urcat pe poziția a 12-a. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, flăcările s-au extins și la alte mașini parcate. VIDEO
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, flăcările s-au extins și la alte mașini parcate. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Dani Coman l-a făcut praf pe Radu Petrescu! Nu s-a abținut deloc: „Să se lase! Merită bătuți și călcați în picioare”
Dani Coman l-a făcut praf pe Radu Petrescu! Nu s-a abținut deloc: „Să se lase! Merită bătuți și călcați în picioare”
Reacția lui Eugen Neagoe după acuzațiile aduse de cei de la FC Argeș: ”Nici nu a fost fault!”
Reacția lui Eugen Neagoe după acuzațiile aduse de cei de la FC Argeș: ”Nici nu a fost fault!”
Petrolul – FC Argeș, fază de Dosarele X: explicația unei decizii șocante
Petrolul – FC Argeș, fază de Dosarele X: explicația unei decizii șocante
De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului
De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului
ULTIMELE STIRI
Chivu își roade unghiile de nervi: rezultat agonizant pentru Inter în lupta pentru titlu
Chivu își roade unghiile de nervi: rezultat agonizant pentru Inter în lupta pentru titlu
Hull City - Chelsea 0-4. Londonezii sunt în optimile Cupei Angliei: Pedro Neto, MVP!
Hull City - Chelsea 0-4. Londonezii sunt în optimile Cupei Angliei: Pedro Neto, MVP!
Acuzații grave după dezastrul din Petrolul – FC Argeș: ”Nu mai pot să tac, știu prea multe!”
Acuzații grave după dezastrul din Petrolul – FC Argeș: ”Nu mai pot să tac, știu prea multe!”
CCA recunoaște gafa uluitoare de la Petrolul - FC Argeș. Ce urmează pentru Radu Petrescu
CCA recunoaște gafa uluitoare de la Petrolul - FC Argeș. Ce urmează pentru Radu Petrescu
Radu Petrescu, așteptat de piteșteni în parcarea de la ”Ilie Oană”! Ce a urmat
Radu Petrescu, așteptat de piteșteni în parcarea de la ”Ilie Oană”! Ce a urmat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Elias Charalambous a făcut anunțul după eliminarea din Cupa României: ”S-a terminat!”

Elias Charalambous a făcut anunțul după eliminarea din Cupa României: ”S-a terminat!”

Înainte de Inter - Juventus, Chivu a vrut să îl fie înlocuit de Lautaro la conferință, dar s-a lovit de un refuz

Înainte de Inter - Juventus, Chivu a vrut să îl fie înlocuit de Lautaro la conferință, dar s-a lovit de un refuz

Serena Williams, medicamentul-minune prin care a dat jos 15 kilograme: „Sunt mai sănătoasă ca oricând!“

Serena Williams, medicamentul-minune prin care a dat jos 15 kilograme: „Sunt mai sănătoasă ca oricând!“

Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off: „Nu ne interesează!”

Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off: „Nu ne interesează!”

Oferta lui Dan Șucu a fost refuzată definitiv. Baza Pro Rapid va fi renovată cu 10 milioane de euro în beneficiul unui alt club

Oferta lui Dan Șucu a fost refuzată definitiv. Baza Pro Rapid va fi renovată cu 10 milioane de euro în beneficiul unui alt club



Recomandarile redactiei
Acuzații grave după dezastrul din Petrolul – FC Argeș: ”Nu mai pot să tac, știu prea multe!”
Acuzații grave după dezastrul din Petrolul – FC Argeș: ”Nu mai pot să tac, știu prea multe!”
Chivu își roade unghiile de nervi: rezultat agonizant pentru Inter în lupta pentru titlu
Chivu își roade unghiile de nervi: rezultat agonizant pentru Inter în lupta pentru titlu
Dennis Man a recidivat! Intrat de pe bancă, a înscris în surpriza de proporții din Olanda
Dennis Man a recidivat! Intrat de pe bancă, a înscris în surpriza de proporții din Olanda
De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului
De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului
Monaco - Nantes 3-1. PSG, rezultat surprinzător cu Rennes
Monaco - Nantes 3-1. PSG, rezultat surprinzător cu Rennes
Alte subiecte de interes
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Cum a reacționat Cristi Săpunaru după ce a fost înjurat de un stadion întreg! Ce nu s-a văzut la TV
Cum a reacționat Cristi Săpunaru după ce a fost înjurat de un stadion întreg! Ce nu s-a văzut la TV
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS

stirileprotv România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS

Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

stirileprotv Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

O insulă din Italia amendează turiștii și localnicii cu 500 de euro dacă au aceste obiecte complet interzise asupra lor

stirileprotv O insulă din Italia amendează turiștii și localnicii cu 500 de euro dacă au aceste obiecte complet interzise asupra lor

Ce au descoperit inspectorii RAR după ce au verificat peste 92.000 de mașini. Defecțiuni majore la 4 din 10 vehicule

stirileprotv Ce au descoperit inspectorii RAR după ce au verificat peste 92.000 de mașini. Defecțiuni majore la 4 din 10 vehicule

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!