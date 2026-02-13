Petrolul s-a impus în fața lui FC Argeș, scor 2-1, într-un meci jucat la Ploiești din etapa 27 de Superliga.

Golurile ploieștenilor au fost marcate de Hanca (65') și de Dumitrescu (88'), în timp ce de la piteșteni a marcat Bettaieb.

Marius Avram, scandalizat de decizia lui Radu Petrescu

Fostul arbitru a vorbit despre una dintre cele mai controversate decizii de arbitraj din acest sezon al Superligii.

Marius Avram nu s-a ferit să evidențieze faptul că decizia lui Radu Petrescu a fost total nejustificată.