Petrolul s-a impus în fața lui FC Argeș, scor 2-1, într-un meci jucat la Ploiești din etapa 27 de Superliga.
Golurile ploieștenilor au fost marcate de Hanca (65') și de Dumitrescu (88'), în timp ce de la piteșteni a marcat Bettaieb.
Marius Avram, scandalizat de decizia lui Radu Petrescu
Fostul arbitru a vorbit despre una dintre cele mai controversate decizii de arbitraj din acest sezon al Superligii.
Marius Avram nu s-a ferit să evidențieze faptul că decizia lui Radu Petrescu a fost total nejustificată.
„Singura explicație care există este că un membru al brigăzii i-a comunicat (n.r. lui Radu Petrescu) că a dat un fault aiurea, care nu a fost, iar el a zis că o întoarce, gândindu-se că în aglomerația aia va fi o ținere sau vreo împingere și a fluierat foarte repede, în timp ce mingea era în aer.
La această fază la care nu a existat nici cea mai mică atingere la care să se poată da fault. Fără îndoială este cea mai urâtă fază din campionatul nostru, nu am mai văzut să se fluiere așa”, a spus Marius Avram la Digi Sport.
În urma acestui rezultat, FC Argeș ar putea pierde locul de play-off la finalul acestei etape, în timp ce Petrolul a urcat pe poziția a 12-a.