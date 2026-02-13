CCA recunoaște gafa uluitoare de la Petrolul - FC Argeș. Ce urmează pentru Radu Petrescu

CCA recunoaște gafa uluitoare de la Petrolul - FC Argeș. Ce urmează pentru Radu Petrescu Superliga
Comisia Centrală a Arbitrilor a emis un comunicat în care a comentat eroarea uriașă a arbitrului Radu Petrescu din partida Petrolul - FC Argeș 2-1.

CCAPetrolul PloiestiFC Argesradu petrescu
CCA, reacție după gafa uluitoare de la Petrolul - FC Argeș

În minutul 86, la scorul de 1-1, FC Argeș a beneficiat de o lovitură liberă din apropierea careului advers. Claudiu Micovschi a centrat, iar Sierra a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap. Numai că arbitrul Radu Petrescu a fluierat înainte ca Sierra să atingă balonul, deși nu a existat vreun fault, ofsaid sau altă încălcare a regulamentului.

La două minute distanță, Petrolul a reușit golul victoriei, prin Andres Dumitrescu, iar FC Argeș a pierdut puncte uriașe în lupta pentru play-off.

Comisia Centrală a Arbitrilor nu a putut găsi nicio explicație pentru golul anulat de Radu Petrescu. Forul condus de Kyros Vassaras admite eroarea gravă și anunță că arbitrul "va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore".

Astfel, este de așteptat ca Radu Petrescu să fie reținut o lungă perioadă de la delegări.

"Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat faza controversată petrecută în minutul 86 al partidei dintre Petrolul și FC Argeș, disputată vineri, 13 februarie.

În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat.

Din păcate, conform protocolului VAR, intervenția arbitrajului video nu a mai fost posibilă, întrucât fluierul arbitrului a fost auzit înainte ca mingea să intre în poartă, fapt ce a eliminat posibilitatea revizuirii și corectării deciziei.

Comisia Centrală a Arbitrilor recunoaște impactul semnificativ pe care astfel de erori îl pot avea asupra desfășurării și rezultatului unei partide. În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore.

Totodată, CCA își reafirmă sprijinul față de arbitri și înțelege complexitatea deciziilor luate în timp real, însă subliniază angajamentul ferm pentru menținerea celor mai înalte standarde de arbitraj. Comisia rămâne dedicată principiilor de corectitudine, transparență și îmbunătățire continuă", se arată pe site-ul FRF.

"A fluierat pentru că i s-a transmis că nu ar fi fost fault"

Mario Tudose, fundașul lui FC Argeș, a explicat după meci de ce ar fi anulat golul lui Radu Petrescu: centralului i s-ar fi transmis că a acordat eronat lovitura liberă, motiv pentru care - contrar oricărui protocol - a oprit jocul imediat după executarea loviturii libere.

"Din ce am înțeles, a dat fault. Dar, înainte de a executa Micovschi lovitura liberă, a fluierat pentru că i s-a transmis că nu ar fi fost fault. Așa am înțeles, că inițial a dat fault eronat. A întors faza înainte să lovească Micovschi mingea", a declarat Mario Tudose, la flash interviu.

  • Radu Petrescu a fost ajutat la cele două linii de Radu Ghinguleac și Imre Bucsi, în timp ce al patrulea oficial a fost Gabriel Mihuleac. În camera VAR s-au aflat Iulian Dima și Stelian Slabu.
