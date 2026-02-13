VIDEO EXCLUSIV Hull City - Chelsea 0-4. Londonezii sunt în optimile Cupei Angliei: Pedro Neto, MVP!

Hull City - Chelsea 0-4. Londonezii sunt în optimile Cupei Angliei: Pedro Neto, MVP! Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Chelsea s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Angliei, după ce a obținut o victorie clară contra lui Hull City, scor 4-0.

TAGS:
Hull City - ChelseaHull CityChelsea
Din articol

Hull City - Chelsea 0-4 (VOYO)

Minutul 90+3: Final! Hull City - Chelsea 0-4. Gazdele au ratat șansa de a înscrie golul de onoare în prelungiri, când au nimerit bara.

Minutul 71: GOL Chelsea! Pedro Neto pătrunde în careul lui Hull, iar după un un-doi cu Delap înscrie pentru 4-0.

Publicitate

Minutul 59: GOL Chelsea! După o nouă fază plecată de la Pedro Neto, Delap intră în careu și scoate excelent pentru Estevao, care îndeplinește o formalitate pentru 3-0.

Publicitate

Minutul 51: GOL Chelsea! După un corner executat de Pedro Neto, mingea intră direct în poarta lui Hull, printre picioarele portarului.

Publicitate

Minutul 46: Începe repriza secundă.

Minutul 45+2: Pauză! Hull City - Chelsea 0-1.

Minutul 40: GOL Chelsea! Pedro Neto înscrie cu un șut excelent plasat de la aproximativ 20 de metri.

Publicitate

Minutul 21: Ocazie monumentală Chelsea! Portarul Phillips degajează în Delap, mingea ricoșează în transversală, apoi la Delap, care rămâne cu poarta goală, dar întârzie șutul și e blocat.

Publicitate

Minutul 9: Ocazie Chelsea! Garnacho pătrunde în careul lui Hull și șutează în forță, însă portarul Phillips respinge. Pedro Neto nu reușește ulterior să profite.

Publicitate

Minutul 1: Începe meciul.

Echipele de start:

  • Hull City: Phillips - McNair, Egan, McCarthy - Coyle, Slater, Hadziahmetovic, Giles - Millar, Hirakawa - Koumas
  • Chelsea: Sanchez - James, Fofana, Sarr, Hato - Andrey Santos, Caicedo - Neto, Estevao, Garnacho - Delap

În cursa pentru promovarea în Premier League, Hull City are un parcurs impresionant și în FA Cup, acolo unde a reușit să ajungă până în optimile competiției. Echipa este, însă, în fața unui examen dificil. Va întâlni Chelsea pe teren propriu, una dintre echipele din partea superioară a clasamentului din Premier League.

Având în vedere că titlul este foarte departe, FA Cup poate fi un obiectiv important pentru Chelsea în acest sezon. Londonezii sunt și printre cei mai titrați din istoria acestei competiții, cu opt trofee câștigate.

Eliminată de Arsenal din EFL Cup, Chelsea este pe locul cinci în Premier League și se luptă pentru accederea în UEFA Champions League.

Ultima oară când Chelsea a câștigat FA Cup a fost în sezonul 2017-2018.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, flăcările s-au extins și la alte mașini parcate. VIDEO
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, flăcările s-au extins și la alte mașini parcate. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Gata, au intrat SUA și Canada în joc! Victorii la scor în meciurile de debut de la Jocurile Olimpice
Gata, au intrat SUA și Canada în joc! Victorii la scor în meciurile de debut de la Jocurile Olimpice
ULTIMELE STIRI
Chivu își roade unghiile de nervi: rezultat agonizant pentru Inter în lupta pentru titlu
Chivu își roade unghiile de nervi: rezultat agonizant pentru Inter în lupta pentru titlu
Acuzații grave după dezastrul din Petrolul – FC Argeș: ”Nu mai pot să tac, știu prea multe!”
Acuzații grave după dezastrul din Petrolul – FC Argeș: ”Nu mai pot să tac, știu prea multe!”
CCA recunoaște gafa uluitoare de la Petrolul - FC Argeș. Ce urmează pentru Radu Petrescu
CCA recunoaște gafa uluitoare de la Petrolul - FC Argeș. Ce urmează pentru Radu Petrescu
Specialistul a dat verdictul după decizia scandaloasă a lui Radu Petrescu: „Este cea mai urâtă fază din campionatul nostru”
Specialistul a dat verdictul după decizia scandaloasă a lui Radu Petrescu: „Este cea mai urâtă fază din campionatul nostru”
Radu Petrescu, așteptat de piteșteni în parcarea de la ”Ilie Oană”! Ce a urmat
Radu Petrescu, așteptat de piteșteni în parcarea de la ”Ilie Oană”! Ce a urmat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Elias Charalambous a făcut anunțul după eliminarea din Cupa României: ”S-a terminat!”

Elias Charalambous a făcut anunțul după eliminarea din Cupa României: ”S-a terminat!”

Înainte de Inter - Juventus, Chivu a vrut să îl fie înlocuit de Lautaro la conferință, dar s-a lovit de un refuz

Înainte de Inter - Juventus, Chivu a vrut să îl fie înlocuit de Lautaro la conferință, dar s-a lovit de un refuz

Serena Williams, medicamentul-minune prin care a dat jos 15 kilograme: „Sunt mai sănătoasă ca oricând!“

Serena Williams, medicamentul-minune prin care a dat jos 15 kilograme: „Sunt mai sănătoasă ca oricând!“

Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off: „Nu ne interesează!”

Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off: „Nu ne interesează!”

Oferta lui Dan Șucu a fost refuzată definitiv. Baza Pro Rapid va fi renovată cu 10 milioane de euro în beneficiul unui alt club

Oferta lui Dan Șucu a fost refuzată definitiv. Baza Pro Rapid va fi renovată cu 10 milioane de euro în beneficiul unui alt club



Recomandarile redactiei
Acuzații grave după dezastrul din Petrolul – FC Argeș: ”Nu mai pot să tac, știu prea multe!”
Acuzații grave după dezastrul din Petrolul – FC Argeș: ”Nu mai pot să tac, știu prea multe!”
Chivu își roade unghiile de nervi: rezultat agonizant pentru Inter în lupta pentru titlu
Chivu își roade unghiile de nervi: rezultat agonizant pentru Inter în lupta pentru titlu
Dennis Man a recidivat! Intrat de pe bancă, a înscris în surpriza de proporții din Olanda
Dennis Man a recidivat! Intrat de pe bancă, a înscris în surpriza de proporții din Olanda
De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului
De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului
Monaco - Nantes 3-1. PSG, rezultat surprinzător cu Rennes
Monaco - Nantes 3-1. PSG, rezultat surprinzător cu Rennes
Alte subiecte de interes
Scoțienii dezvăluie primul transfer pregătit de Neil Lennon la Rapid: "Va avea o concurență puternică!"
Scoțienii dezvăluie primul transfer pregătit de Neil Lennon la Rapid: "Va avea o concurență puternică!"
Gol fabulos din rabona marcat de atacantul care a debutat în 6-1 cu România și a înscris o dublă în 9-1 cu Serbia!
Gol fabulos din rabona marcat de atacantul care a debutat în 6-1 cu România și a înscris o dublă în 9-1 cu Serbia!
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
CITESTE SI
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS

stirileprotv România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS

Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

stirileprotv Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

O insulă din Italia amendează turiștii și localnicii cu 500 de euro dacă au aceste obiecte complet interzise asupra lor

stirileprotv O insulă din Italia amendează turiștii și localnicii cu 500 de euro dacă au aceste obiecte complet interzise asupra lor

Ce au descoperit inspectorii RAR după ce au verificat peste 92.000 de mașini. Defecțiuni majore la 4 din 10 vehicule

stirileprotv Ce au descoperit inspectorii RAR după ce au verificat peste 92.000 de mașini. Defecțiuni majore la 4 din 10 vehicule

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!