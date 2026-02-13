Minutul 71: GOL Chelsea! Pedro Neto pătrunde în careul lui Hull, iar după un un-doi cu Delap înscrie pentru 4-0.

Minutul 90+3: Final! Hull City - Chelsea 0-4. Gazdele au ratat șansa de a înscrie golul de onoare în prelungiri, când au nimerit bara.

Minutul 59: GOL Chelsea! După o nouă fază plecată de la Pedro Neto, Delap intră în careu și scoate excelent pentru Estevao, care îndeplinește o formalitate pentru 3-0.

Minutul 51 : GOL Chelsea! După un corner executat de Pedro Neto, mingea intră direct în poarta lui Hull, printre picioarele portarului.

Minutul 40: GOL Chelsea! Pedro Neto înscrie cu un șut excelent plasat de la aproximativ 20 de metri.

Minutul 21: Ocazie monumentală Chelsea! Portarul Phillips degajează în Delap, mingea ricoșează în transversală, apoi la Delap, care rămâne cu poarta goală, dar întârzie șutul și e blocat.

În cursa pentru promovarea în Premier League, Hull City are un parcurs impresionant și în FA Cup, acolo unde a reușit să ajungă până în optimile competiției. Echipa este, însă, în fața unui examen dificil. Va întâlni Chelsea pe teren propriu, una dintre echipele din partea superioară a clasamentului din Premier League.

Având în vedere că titlul este foarte departe, FA Cup poate fi un obiectiv important pentru Chelsea în acest sezon. Londonezii sunt și printre cei mai titrați din istoria acestei competiții, cu opt trofee câștigate.

Eliminată de Arsenal din EFL Cup, Chelsea este pe locul cinci în Premier League și se luptă pentru accederea în UEFA Champions League.

Ultima oară când Chelsea a câștigat FA Cup a fost în sezonul 2017-2018.