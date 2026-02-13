Cu doar un egal în Bănie, echipa pregătită de Elias Charalambous a încheiat pe locul 5 în Grupa B din Cupa României cu patru puncte. Universitatea Craiova (7p) și Gloria Bistrița (6p) merg mai departe.

Elias Charalambous a făcut anunțul după eliminarea din Cupa României: ”S-a terminat!”

Universitatea Craiova și FCSB s-au întâlnit joi seară în etapa #3 din Grupa B a Cupei României, iar la capătul celor 90 de minute tabela de marcaj a indicat 2-2.

Adrian Rus (minutul 9) și Florin Ștefan (minutul 54) au înscris pentru olteni, în timp ce Daniel Bîrligea (minutul 16) și David Popa (minutul 65) au făcut-o pentru campioni.

La flash-interviu, Elias Charalambous a schimbat focusul pe meciul de duminică, tot cu Universitatea Craiova, din campionat, pe care cipriotul îl vede drept o ”finală”, având în vedere că FCSB are mare nevoie de puncte în acest final de sezon regulat.

”Cred că a fost un meci echilibrat. Adversarii au înscris repede, dar am reacţionat. La golul doi al lor a fost henţ, din punctul meu de vedere. Apoi Popa a marcat un gol frumos.

S-a terminat pentru noi, avem un nou meci important pentru noi. Toma a simţit ceva, iar doctorii au zis să nu riscăm nimic. Tănase a simţit ceva la gambă, dar vom vedea mâine cum e. Trebuie să aflăm mâine.

E important pentru noi că tinerii au şanse. În Cupa asta am jucat trei meciuri în deplasare. Nu ştiu cât de corect este.

Suntem un club mare. Meciul de duminică e ca o finală pentru noi. Duminică e un alt meci. Vom încerca să câştigăm meciul”, a spus Elias Charalambous.