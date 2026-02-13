Lucrarea de modernizare va costa 50 de milioane de lei

Ministerul Transporturilor, Clubul Sportiv Rapid și Primăria Sectorului 1 au anunțat semnarea unui protocol de colaborare pentru renovarea bazei sportive Pro Rapid. Costurile lucrării se ridică la peste 50 de milioane de lei (aproximativ 10 milioane de euro), "investiția urmând să aducă beneficii sociale și comunitare semnificative".

Aceasta va cuprinde un teren cu iarbă în mărime normală și o tribună cu capacitatea de 300 de locuri, care va putea fi folosit pentru rugby și fotbal, patru terenuri de tenis (unul va avea două tribune cu o capacitate de 100 de locuri, putând găzdui turnee pentru juniori), două spații multifuncționale cu suprafață sintetică (pretabile pentru handbal, baschet, volei, minifotbal etc.), parcare exterioară pentru autocare și parcare subterană pentru autoturisme mici, sală de forță, un minihotel, vestiare, săli de conferință, zone de restaurație și spații de birouri.

Baza va intra în administrarea CS Rapid, după modernizare

Baza urmează să fie utilizată de sportivii de performanță ai CS Rapid, respectiv secțiile de rugby, handbal, baschet, atletism și volei, pentru competiții oficiale, în cazul primeia, și pentru efectuarea pregătirii, pentru celelalte patru.

Așadar, în noua locație vor avea acces sportivii legitimați la gruparea din subordinea Ministerului Transporturilor, dar și locuitorii din Sectorul 1, care vor putea practica activități sportive, precum tenisul, într-un spațiu modern, cel mai probabil contracost. Decizia pune capăt și temerilor că zona fusese lăsată în paragină timp de un deceniu, pentru a justifica cedarea ulterioară către dezvoltatori imobiliari.

Șucu a fost refuzat și a decis să construiască o nouă bază la Ștefănești

Situată în carierul Bucureștii Noi din Capitală, suprafața respectivă s-a numit inițial Baza Tehnometal, fiind inaugurată în 1975, pentru a fi folosită de echipa Tehnometal București, care a evoluat în Divizia B și Divizia C. Fabrica avea mii de angajați și a fost redenumită Intreprinderea Mecanica pentru Industria Ușoară București (1988) și SC ROTEMA SA (1990).

A fost modernizată de către George Copos, în 1998, și reboteazată Pro Rapid, la cererea antrenorului Mircea Lucescu. O mare parte a bazei, respectiv terenurile de antrenament și hotelul, a intrat de la începutul anilor 2000 în proprietatea producatorului de mobila Ovo Design, care a preluat-o de la Copos în contul unei datorii a fostului patron al Rapidului, care nu plătise utilarea unor hoteluri aflate în proprietatea sa. Ulterior, în 2004, Ovo Design a dat baza în plată către ANAF, pentru stingerea unor datorii proprii la bugetul de stat. Echipa de fotbal a putut folosi până la intrarea în faliment a clubului, în 2015, facilitățile de la Pro Rapid prin închiriere.

În ultimii ani, Dan Șucu, patronul FC Rapid 1923 București, a făcut o ofertă de cumpărare sau concesionare a locației pe câțiva zeci de ani, pentru a mări suprafața ocupată de rapidiști la Baza Sportivă Constructorul, aflată chiar lângă Pro Rapid. În acest moment, clubul din Liga 1 deține bazele Constructorul și Coresi, dedicate activității Centrului de Copii și Juniori, dar și un cantonament în comuna Ștefănești de Jos (județul Ilfov), deschis în 2025 și folosit de echipa de seniori.

Foto - Ciprian Șerban (FB)