Rafael Nadal va rata ATP 500 Barcelona, turneu pe care l-a câștigat în 2021: când prevede medicul său că ar putea reveni pe teren

În 22 martie, Rafael Nadal a fost diagnosticat cu o fisură în al treilea arc costal, la nivelul cutiei toracice, fapt care i-a cauzat durerile și dificultățile respiratorii resimțite în semifinala și finala jucate la Indian Wells.

La acea dată, medicii estimau că Rafael Nadal urma să fie indisponibil timp de 4-6 săptămâni. La trei săptămâni de la primirea veștii, Nadal a decis că participarea la Barcelona Open - turneu de calibru ATP 500, programat în 18-24 aprilie - vine prea devreme în calendarul său.

Campion de 12 ori la Barcelona, lui Rafael Nadal nu a acceptat cu ușurință ratarea turneului din acest an, dar o acceptă, pentru a-și maximiza șansele unor rezultate impresionante la Madrid, Roma și Roland Garros.

Previziunile doctorilor se adeveresc însă, iar suporterii tenismenului născut în Manacor au și motive de speranță. Turneul ATP Masters 1000 de la Madrid (1-8 mai) vine la cinci săptămâni și jumătate de la aflarea diagnosticului, așadar Rafael Nadal ar putea să reușească o prezență în turneul din capitala țării sale.

Rafael Nadal este înscris pe lista oficială a jucătorilor care și-au manifestat dorința de a participa la turneul ATP 1000 de la Madrid din 2022, alături de Novak Djokovic și Carlos Alcaraz, printre mulți alții.

