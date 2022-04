Halep, Nadal, Djokovic, Alcaraz, Swiatek și Muguruza: line-up de nota 10 pentru turneele ATP și WTA 1000 de la Madrid

Vești excelente din partea organizatorilor turneelor de calibru 1000 ATP și WTA de la Madrid.

Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Simona Halep, Garbine Muguruza și Iga Swiatek sunt doar câteva dintre numele grele ale circuitelor de elită ale tenisului care vor fi prezente în capitala Spaniei pentru ediția din acest an.

Jucătorilor experimentați li se vor adăuga nume din plan secund, care au ajuns însă în topul ierarhiilor, precum Aryna Sabalenka, Alexander Zverev (campion la Madrid în 2018 și 2021), Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Emma Răducanu, Leylah Fernandez sau Cori Gauff.

Turneul de la Madrid ar putea fi primul de mare anvergură jucat de Dominic Thiem, care s-a confruntat cu o sumedenie de probleme fizice după câștigarea US Open 2020, inclusiv imobilitate în zona încheieturii mâinii drepte.

Dublă campioană a turneului care a fost deținut de Ion Țiriac, Simona Halep se mândrește cu patru prezențe în ultimul act al întrecerii din capitala Spaniei.

Simona Halep a cucerit titlurile la Madrid în ani consecutivi - 2016-2017 -, iar ultima finală jucată a fost bifată în ediția din 2019. În 2021, Halep s-a oprit în turul 3, eliminată de Elise Mertens, în trei seturi.

Aryna Sabalenka s-a impus în ediția anterioară a turneului de la Madrid, trecând în finală de retrasa Ashleigh Barty, scor 6-0, 3-6, 6-4.

Fost campion la Roland Garros, Stan Wawrinka își pregătește relansarea în circuitul ATP cu întrecerea ATP Masters 1000 de la Roma, care va avea o săptămână mai târziu (8-15 mai).

