Universitatea Craiova conduce clasamentul cu 59 de puncte, fiind urmată de Rapid București, cu 55 de puncte, și de Dinamo București, care are 52 de puncte. În Top 6 se mai află Universitatea Cluj (51 de puncte), CFR Cluj (50 de puncte) și surpriza sezonului, FC Argeș, cu 49 de puncte.

Mutu o vede pe Craiova favorită la titlu

Fostul mare internațional român, Adrian Mutu, consideră că echipa din Bănie are în acest moment cele mai mari șanse să câștige campionatul.

„Cred că Universitatea Craiova, în momentul acesta, chiar peste Rapid București și peste Dinamo București, are prima șansă la campionat. O surpriză mare este că FCSB este în play-out. Asta chiar este o surpriză. Probabil un duș rece pentru FCSB. Cred că FCSB a vrut să dea puțină greutate și play-out-ului”, a spus Mutu, pentru PRO TV și Sport.ro.

Universitatea Craiova a adunat în acest sezon 17 victorii, opt remize și doar patru înfrângeri, cele mai puține eșecuri din campionat.

Oltenii vor încheia sezonul regulat cu o deplasare importantă pe terenul celor de la Rapid București. Meciul poate cântări enorm în lupta pentru titlu. Dacă giuleștenii vor câștiga, ar ajunge la 58 de puncte, la doar unul în spatele liderului din Bănie.