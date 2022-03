Ion Țiriac, investiție de zeci de milioane de euro în sportul românesc: „În doi ani e gata!”

Cu o avere estimatată în 2022 la 1,2 miliarde de euro de către Forbes, Ion Țiriac este cel mai bogat om provenit din sport din România. Iar la începutul anului s-a zvonit că omul de afaceri va investi în centrul „Stejarii Country Club” într-o secție de fotbal pentru copii, însă informația a fost infirmată de fostul tenismen. Acesta a detaliat anvergura altui proiect care are ca scop dezvoltarea sportului în România.

Țiriac: „Banii îi am, mai ales după ce am vândut turneul de la Madrid”

„Nu! N-am auzit. Acolo avem două terenuri de tenis indoor și două afară. Se antrenează cine vrea. Simona, Sorana, Tecău. Acolo avem și niște copilași pe care i-am luat și prin Europa, în primii zece am doi, trei. Să vedem ce-o să facem la Otopeni.

Academia Țiriac sau Academia Țiriac-Năstase, să vedem. Vreau să am 30 de terenuri și un central de 7.000 de locuri. Pentru că ăla de la BNR de l-a construit Ceaușescu s-a terminat! Eu lucrez la o altă dimensiune, vreau s-o fac și să rămână. Banii îi am, mai ales după ce-am vândut și turneul de la Madrid. Eu fac în Otopeni în 2 ani, deci în 2024!”, a declarat Ion Țiriac pentru gsp.

Omul de afaceri a vorbit și despre un turneu de tenis la București, unde spectatorii să-i poată vedea de aproape de Roger Federer (40 ani), Rafael Nadal (35 ani) și Novak Djokovic (34 ani). Doar că din cauza managementului slab din România, proiectul nu are șanse de reușită.

„Un turneu de 500 pe care l-aș vrea eu costă cam 3-4 de milioane de euro pe an. Am o promisiune de la ATP, dar România nu poate să-l țină! La Arenele BNR nu mai e nicio șansă! E inutil, am renunțat să mă gândesc. Noi nu am semănat nimic și nu avem nimic de cules. Bani la sport sunt zero, iar cei pe care îi avem nu știm să-i utilizăm.

Am fost și la domnul Novak, de vreo trei-patru ori. 0,072%, ăsta e procentul din PIB alocat Ministerului Sportului! Când spui zero virgulă zero ... nu mai trebuie să spui nimic, cu asta ai terminat”, a precizat Ion Țiriac.