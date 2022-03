Amendă uriașă primită de „nebunul” Kyrgios, după incidentul de la meciul cu Nadal de la Indian Wells. Cât va scoate din buzunare

Kyrgios a fost amendat cu 20.000 de dolari pentru comportament nesportiv şi cu 5.000 de dolari pentru limbaj obscen, a anunţat ATP într-un comunicat.

Kyrgios, locul 102 mondial, a fost învins de Nadal în sferturi la Indian Wells, după un meci de trei seturi, scor 7-6(0), 5-7, 6-4, şi două ore şi 46 de minute.

El aproape că a lovit un copil de mingi, după ce şi-a aruncat racheta la pământ de furie.

ATP confirms Nick Kyrgios has been fined total of $25,000 for incidents at @BNPParibasOpen in loss to Nadal

$20,000 for unsportsmanlike conduct, which is the maximum for any single infraction, for post-match racket toss

$5,000 for audible obscenityhttps://t.co/Y5fsHkTynE